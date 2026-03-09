HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Xô xát trong lúc đánh ghen, một người nguy kịch

Cao Nguyên |

Vợ và con gái kéo tới quán để đánh ghen nhưng lại xô xát với chủ quán khiến người cha bị đánh nguy kịch.

Ngày 9-3, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Duy (SN 1981, ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Xô xát đánh ghen tại Đắk Lắk khiến người cha nguy kịch - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Duy

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26-12-2025, ông T.Q.B. (SN 1968, ngụ xã Đồng Xuân) hẹn một người phụ nữ đến một quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện.

Khi ông B. đang ngồi chờ tại quán, nghi ngờ chồng ngoại tình, bà L.T.A.P. (vợ ông B.) cùng con gái đến quán để đánh ghen.

Tại đây, bà P. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với ông B.

Thấy vậy, bà N.T.T. (chủ quán) đến can ngăn và bị vấp ngã.

Thấy mẹ bị chảy máu, con bà T. là Phạm Hồng Duy lấy một đoạn cây gỗ đánh nhiều cái vào người ông B.

Hậu quả, ông B. bị dập lá lách, dập ruột non với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 60%.

