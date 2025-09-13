Tối 12/9, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị cứu sống một nam sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền ( xã Ia Pia) bị bạn cùng trường đâm thủng ngực.

Trước đó lúc 12h cùng ngày, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận trường hợp nam sinh K. I. nhập viện trong tình trạng nguy kịch: khó thở, suy hô hấp, sốc mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện và hội chẩn khẩn cấp, đưa ra chỉ đạo trao đổi rõ ràng với gia đình bệnh nhân để phẫu thuật gấp.

Đến 14h cùng ngày, ca mổ hoàn tất. Hiện sức khỏe của em đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi sát hậu phẫu.

Nam sinh K.I. được phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Công an xã Ia Pia đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ nam sinh lớp 7 bị đâm thấu ngực nói trên.

Thông tin ban đầu, buổi học sáng cùng ngày, 2 học sinh của Trường THCS Ngô Quyền là nam sinh K.I. (học sinh lớp 7) và N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường.

Trong lúc bức xúc, nam sinh N.Q.T. đã rút 1 con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của nam sinh K.I.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.



