Trước đó, sáng 4/9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai , lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép kim loại quý từ Trung Quốc về Việt Nam, gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San); Cù Thị Hồng (SN 1959, trú thôn Tòng Mòn, xã Cốc San); Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tổ 4 phường Kim Tân); Trần Thị Gái (SN 1961, trú tổ 3 phường Lào Cai).

Tang vật thu giữ gồm 9 miếng vàng hình chữ nhật, kích thước 5,5 x 3,8 cm; một mặt dẹt, một mặt lồi in nổi hình Đức Phật.

Đối tượng Hoàng Thị Thắm.

Đối tượng Cù Thị Hồng (trái) và Trần Thị Gái (phải).

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam để nhận tiền công. Gần đây, họ chuyển sang vận chuyển vàng cho một phụ nữ Trung Quốc (không rõ lai lịch) với tiền công 100.000 đồng/miếng.

Ban chuyên án đã chỉ đạo lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng, trưng cầu giám định và mở rộng điều tra.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ 9 miếng kim loại thu giữ là vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,95%. Tổng khối lượng 2.533,2 gram (tương đương 675,52 chỉ), trị giá khoảng 7,836 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.