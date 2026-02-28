Xổ số miền Nam ngày 28-2: Một đại lý vé số đang gây “sốt” mạng xã hội

Chiều 28-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách hàng liên tục bàn tán rôm rả khi giải độc đắc của một đài tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số ở miền Tây.

Vé số Trà Vinh trúng độc đắc tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 27-2, giải độc đắc (dãy số 332996) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 4 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Thông tin giải độc đắc tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ đã nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận từ các đại lý vé số và khách hàng.

Bởi lẽ, thời gian gần đây, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu trúng lần thứ 3 tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 7-2, giải độc đắc (dãy số 948791) cũng trúng tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 725746) lại "nổ" tại đại lý vé số Hổ.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 702266) tiếp tục trúng trại đại lý vé số Hổ.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc đã "nổ" 10 lần tại đại lý vé số Hổ

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 759966) được xác định trúng đại lý vé số.

Ngày 21-2, giải độc đắc (dãy số 192482) của vé số Hậu Giang lại trúng ở đại lý vé số Hổ.

Ba ngày sau, giải độc đắc (dãy số 010560) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại đại lý này.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc đã "nổ" 10 lần tại đại lý vé số Hổ.