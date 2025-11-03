HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

Thu Tâm |

Kết quả xổ số miền Nam xác định chủ nhân trúng đặc biệt vé số cào Đồng Nài và vé số truyền thống Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

Sáng sớm 3-11, thông tin từ đại lý vé số Thanh Khoa ở tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 987931) 300 triệu đồng vé số cào Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành từ ngày 1-11 đến ngày 30-12.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang- Ảnh 1.

Giải đặc biệt vé số cào Đồng Nai đã được tìm thấy. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Đối với vé số truyền thống Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành ngày 2-11, đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ xác nhận đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 145989) cho khách hàng trúng 1 tờ vé số.

Ngoài ra, đại lý vé số Chấn Nam còn đổi thưởng cho khách hàng trúng 2 vé giải nhất (30 triệu đồng), 7 vé an ủi và 11 vé giải khuyến khích của vé số Kiên Giang.

Trong khi đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành ngày 2-11, đã được đại lý vé số Minh Thảo ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 685624) 1 tờ vé số.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang- Ảnh 2.

Đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt và các giải thưởng lớn. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Cùng mở thưởng trong ngày 2-11, vé số Tiền Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phát hành đã được xác định 14 tờ trúng giải đặc biệt tại TP HCM.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang- Ảnh 3.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang- Ảnh 4.

Giải đặc biệt vé số Đà Lạt và Tiền Giang đều đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Minh Thảo và MXH

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tags

Tiền Giang

vé số

Kiên Giang

xổ số

tỉnh Tây Ninh

cà mau

Đồng Tháp

xổ số kiến thiết

giải đặc biệt

miền nam

Tp Cần Thơ

đại lý vé số

trúng giải đặc biệt

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang

xsmn

kqxs

xổ số đồng nai

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại