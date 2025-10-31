Trúng Vietlott "khủng" nhờ vợ

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, liên tiếp các tin tức trúng thưởng Vietlott đã tạo nên cơn sốt trên khắp cả nước.

Cơn mưa Vietlott Jackpot 2 Power 6/55, may mắn từ Đà Nẵng đến Lạng Sơn

Sản phẩm Power 6/55 luôn là tâm điểm tìm kiếm với giải thưởng Jackpot hấp dẫn. Trong khi nhiều người hằng ngày tìm kiếm kết quả Vietlott hay Mega 6/45 để dò số, thì giải Jackpot 2 lại âm thầm mang đến niềm vui lớn cho hai khách hàng chỉ trong vòng 3 ngày.

Vị khách hàng tại Đà Nẵng đã trở thành chủ nhân giải Jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng #01260 ngày 25/10/2025. Điều đặc biệt là dãy số may mắn được anh chọn hoàn toàn ngẫu nhiên – hay như anh gọi vui là nhờ "Thần Tài chọn giúp". Anh T. là người chơi Vietlott SMS từ năm 2021, yêu thích sự tiện lợi và thường tham gia với số tiền nhỏ (30.000 – 50.000 đồng), thể hiện tinh thần "chơi vui là chính, trúng là lộc trời". Sau khi trúng, anh có kế hoạch ý nghĩa: báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và tạo dựng cuộc sống ổn định.

Chỉ 3 ngày sau, vào kỳ quay số ngày 28/10/2025, một giải Jackpot 2 Power 6/55 khác lại tìm thấy chủ nhân là anh T.V.C ở Lạng Sơn qua kênh Vietlott SMS. Bộ số trúng thưởng của anh C. lại đến từ một sự ngẫu hứng đặc biệt: lấy cảm hứng từ ngày anh mua xe máy tặng vợ. "Không nghĩ nhiều, chỉ thấy ngày đó đặc biệt nên chọn đại, ai ngờ lại trúng thật," anh chia sẻ. Anh C. cũng là người chơi trung thành khoảng 2 năm, thường chơi Power 6/55 và Max 3D Pro. Anh cũng dự định làm từ thiện cho quê hương và báo hiếu cha mẹ.

Anh T.V.C ở Lạng Sơn qua kênh Vietlott SMS đã mua vé số trúng thưởng Vietlott.

Vietlott Lotto 5/35 – Giải Độc Đắc hơn 6 tỷ đồng nhờ công nghệ

Câu chuyện của bác P.D.H tại TP.HCM là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiện lợi và bất ngờ mà hình thức chơi mới mang lại.

Ngày 28/10, bác H. đã nhận giải Độc Đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT #00234 với trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Là người đã nghỉ hưu và duy trì thói quen mua vé từ những ngày đầu Vietlott ra mắt, bác H. đặc biệt yêu thích sản phẩm Lotto 5/35 vì tính độc đáo, dễ chơi. Đáng chú ý, toàn bộ bộ số trúng thưởng lần này được bác chọn hoàn toàn bằng tính năng “Thần Tài chọn số” trên ứng dụng Vietlott SMS – một tiện ích công nghệ đang được nhiều người chơi tìm kiếm và sử dụng. Niềm vui bất ngờ này khiến bác "mất ngủ cả đêm vì vui mừng," và ngay lập tức báo tin cho vợ để chia sẻ niềm hạnh phúc.

Bí mật "Thần tài chọn số" trên Vietlott SMS

"Thần Tài chọn số" là một tính năng cực kỳ phổ biến và tiện lợi trên ứng dụng/kênh mua vé xổ số tự chọn qua điện thoại (Vietlott SMS), được rất nhiều người chơi ưa chuộng, đặc biệt là những khách hàng trúng thưởng gần đây như trường hợp của bác P.D.H với giải Độc Đắc Lotto 5/35.

Về cơ bản, tính năng này hoạt động theo nguyên tắc của việc chọn số ngẫu nhiên nhưng được đặt tên hấp dẫn để mang lại cảm giác may mắn và giảm bớt sự đắn đo cho người chơi.

Ví dụ: Đối với sản phẩm Power 6/55, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 6 con số khác nhau trong tập hợp từ 01 đến 55.

Ví dụ: Đối với Lotto 5/35, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 5 con số.

Việc gắn tên "Thần Tài" mang ý nghĩa phong thủy, tạo niềm tin và sự hứng khởi cho người chơi, như thể bộ số đó đã được vị thần may mắn lựa chọn.

Quy trình trên Vietlott SMS bao gồm các bước sau:

Đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS.

Chọn Sản phẩm muốn chơi (ví dụ: Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35).

Tại giao diện chọn số, thay vì tự tay chọn từng con số, người chơi sẽ chọn tùy chọn "Thần Tài chọn số" (hoặc "Chọn nhanh/Chọn tự động").

Hệ thống sẽ tự động điền một bộ số ngẫu nhiên vào ô dự thưởng.

Người chơi chỉ cần xác nhận và tiến hành thanh toán qua tin nhắn SMS để hoàn tất giao dịch.



