Xổ số miền Nam: Đại lý đang tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng

Thu Tâm |

Giải độc đắc với tổng số tiền 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng

Chiều 23-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, giải độc đắc của 2 đài vẫn chưa lộ diện người trúng nên nhiều đại lý vé số đang thông báo tìm người đến đổi thưởng.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng chưa lộ diện - Ảnh 1.

Giải an ủi của vé số Cà Mau đã tìm ra người trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS Phước Cưng

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 22-12, giải độc đắc (dãy số 337999) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 23-12, chỉ mới có người trúng an ủi đến đại lý đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn "bặt vô âm tín".

Tương tự, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 547078) và giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM.

Đến chiều 23-12, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM vẫn chưa lộ diện. Trong khi đó, người trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Phương Trang ở TPHCM để đổi thưởng.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng chưa lộ diện - Ảnh 2.

Tương tự như vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số TPHCM đã tìm ra người trúng; còn giải độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cà Mau vẫn chưa xác định được nơi có người trúng thưởng.

