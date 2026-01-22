HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xổ số miền Nam: Đã tìm ra người trúng 34 tỉ đồng ở phường Chợ Lớn, TPHCM

Thu Tâm |

Một khách hàng đến đại lý ở phường Chợ Lớn, TPHCM mua 140 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam rồi may mắn trúng 34 tỉ đồng.

Chiều 22-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc một đại lý vé số ở TPHCM đã tìm ra người trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số gồm 140 tờ.

Người trúng 34 tỉ đồng Xổ số miền Nam ở phường Chợ Lớn , TPHCM - Ảnh 1.

Vé số Đồng Nai đã lộ diện người trúng tại phường Chợ Lớn, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 497994) và giải an ủi của vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 21-1, được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Hữu Thức ở phường Chợ Lớn, TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hữu Thức – chủ đại lý vé số Hữu Thức – xác nhận vừa đổi thưởng 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách hàng mua nguyên cây vé số gồm 140 tờ rồi may mắn trúng 34 tỉ đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 259514) và giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến chiều 22-1, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện nên nhiều đại lý vé số đang kêu gọi người trúng hãy tranh thủ đến đại lý đổi thưởng.

Thông tin mới nhất về giải thưởng lớn thứ 3 lịch sử xổ số Vietlott
