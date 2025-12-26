Xổ số miền Nam: Chiều 26-12, thêm một khách hàng trúng độc đắc ở Vĩnh Long

Chiều 26-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, chị Thảo Nguyên - đại diện đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa qua ngân hàng để đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc.

Giải độc đắc liên tục trúng ở Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Theo đó, sau khi phát hiện trúng độc đắc (dãy số 869516) 6 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 20-12, một nam khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long liền gọi đại lý vé số Phước Danh ra ngân hàng để đổi thưởng.

"6 vé này khách gọi tôi qua ngân hàng đổi, sau đó công ty chuyển khoản vô tài khoản bên tôi" – chị Thảo Nguyên thông tin.

Trước đó, vào ngày 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) của vé số Hậu Giang cũng đã được đại lý vé số Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Đến ngày 16-12, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục được đại lý Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng.

Ngày 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Phước Danh.

Ngày 19-12, đại lý vé số Phước Danh tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 770983) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12.

Chiều nay, xổ số miền Nam tiếp tục mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.