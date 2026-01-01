Xổ số miền Nam: Chiều 10-1, giải độc đắc của 1 đài đã tìm ra người trúng

Chiều 10-1, theo ghi nhận của phóng viên, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số của một đài ở miền Tây.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh đã tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 461724) của vé số Trà Vinh, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 9-1, được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, đến chiều 10-1, một khách hàng may mắn ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đến đổi thưởng 6 vé trúng độc đắc. Như vậy, vẫn còn 8 vé Trà Vinh trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện người trúng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 333280) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, đến chiều 10-1, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 195707) của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long và TPHCM; còn giải độc đắc (dãy số 807141) của vé số Bình Dương "nổ" tại TPHCM.