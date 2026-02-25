Xô đẩy tại “lễ hội khỏa thân” ở Nhật Bản khiến một số người nhập viện

(Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Lễ hội Hadaka Matsuri tổ chức tại thành phố Okayama đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khiến 6 người bị thương và phải nhập viện, trong đó có 3 người rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Theo Đài Truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/2 (giờ địa phương) tại chính điện của chùa Saidaiji Kannonin, khi ban tổ chức tắt đèn và ném hai thanh gỗ thiêng (Shingi) xuống đám đông. Hàng nghìn người lập tức lao vào chen lấn, xô đẩy và vật lộn để giành được các thanh gỗ, vốn được tin là mang lại may mắn cho người sở hữu.

Lực lượng cảnh sát tỉnh Okayama cho biết đang điều tra chi tiết nguyên nhân dẫn đến các chấn thương. Theo báo The Yomiuri Shimbun, 3 trong số 6 nạn nhân được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương trong tình trạng bất tỉnh, song các chấn thương đều không đe dọa tính mạng.

(Ảnh: YouTube)

Hadaka Matsuri là lễ hội truyền thống lâu đời của Nhật Bản, được cho là có nguồn gốc từ thời kỳ Muromachi (1336 - 1573). Lễ hội thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm tại nhiều đền, chùa ở khu vực Okayama, thu hút khoảng 10.000 nam giới tham gia. Những người dự lễ chỉ mặc khố truyền thống (fundoshi), đi tất trắng, tụ tập trong không gian hẹp để tranh giành "Shingi" - biểu tượng của phúc lành và thịnh vượng.

Giới chức địa phương cho biết, dù ban tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, các trường hợp bị thương trong lễ hội gần như năm nào cũng xảy ra do tính chất đông người và tranh chấp quyết liệt. Năm 2007, từng ghi nhận một trường hợp tử vong khi tham gia lễ hội, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn cũng như khả năng duy trì sự kiện trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng.

Hiện, lễ hội Saidaiji Eyo được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục rà soát công tác tổ chức nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia, đồng thời gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của sự kiện đặc biệt này.