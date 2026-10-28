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Xinh đẹp đi đón con tan học nhưng sao người mẹ trong ảnh này lại bất ngờ vướng thị phi?

Thanh Hương
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Mặc dù bộ đồ nhận về nhiều lời bàn tán, điểm sáng lớn nhất trong đoạn clip lại là khoảnh khắc cô con gái nhỏ nắm tay mẹ ra về.

Mới đây, một đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị đi đón con của một bà mẹ ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, người mẹ này đã dành trọn ba tiếng đồng hồ để trang điểm kỹ lưỡng, bới tóc cầu kỳ, diện váy ôm body, áo vest công sở, đeo trang sức và mang giày gót nhọn. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cô xuất hiện giữa đám đông phụ huynh tại cổng trường học.

3 tiếng chải chuốt và cơn bão bình luận

Dưới phần bình luận của đoạn video, cộng đồng mạng nổ ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng phong cách này trông giống một "nữ doanh nhân đi đàm phán hợp đồng" hơn là phụ huynh đi đón con. Họ nhận xét bộ trang phục toát lên sự gồng gánh, thiếu tự nhiên và tạo cảm giác xa cách, lạc lõng giữa khung cảnh quen thuộc ở cổng trường.

Ngược lại, một số người bênh vực quyền tự do ăn mặc của người mẹ, cho rằng phụ nữ làm đẹp cho bản thân và chỉn chu khi xuất hiện trước mặt con cái là điều đáng khuyến khích.

mẹ đón con xinh đẹp vướng thị phi - Ảnh 1.

Hình ảnh gây tranh cãi

Cái giá của sự "lệch tông"

Dưới góc nhìn của những người làm việc trong ngành giáo dục, việc người mẹ bị chỉ trích không phải vì trang phục xấu, mà cốt lõi nằm ở sự không phù hợp với hoàn cảnh.

Cổng trường vào giờ tan tầm là nơi tập trung đông đúc, khói bụi và có nhịp độ vội vã. Hầu hết phụ huynh sau một ngày làm việc thường ưu tiên trang phục thoải mái, năng động như quần áo thể thao, giày bệt để tiện việc chờ đợi và di chuyển cùng con. Giữa bối cảnh đó, một diện mạo quá lộng lẫy và mang tính thương mại vô tình trở nên khác biệt, dễ biến người mặc thành tâm điểm soi xét của đám đông.

Đẹp cho mình hay vừa vặn với con?

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Mặc dù bộ đồ nhận về nhiều lời bàn tán, điểm sáng lớn nhất trong đoạn clip lại là khoảnh khắc cô con gái nhỏ nắm tay mẹ ra về. Đứa trẻ không bận tâm những bình luận xung quanh; em cười rạng rỡ và tự hào khi thấy mẹ xuất hiện xinh đẹp để đón mình. Đối với trẻ nhỏ, việc được cha mẹ quan tâm và đầu tư diện mạo đem lại cảm giác được tôn trọng và hãnh diện.

Để cân bằng giữa nhu cầu làm đẹp cá nhân và việc hòa nhập với môi trường xung quanh, các chuyên gia gợi ý phụ huynh có thể tinh chỉnh phong cách theo hướng gọn gàng, tinh tế: Thay giày cao gót bằng giày bệt hoặc giày thể thao êm chân; thay váy ôm bó sát bằng quần ống rộng hoặc trang phục công sở thoải mái; chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Sự tự hào của con cái xuất phát từ tình thương và sự hiện diện ấm áp của cha mẹ. Việc lựa chọn trang phục gọn gàng, phù hợp với hoàn cảnh sẽ giúp các bậc phụ huynh vừa giữ được nét thanh lịch, vừa thoải mái và tránh được những phán xét không đáng có từ dư luận.

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Tags

phụ huynh

trang phục

giáo dục

dư luận

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