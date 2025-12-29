Xin nghỉ ốm vì đau chân, nhân viên bị vẫn sa thải vì đi bộ gần 17.000 bước/ngày, tòa tuyên bố: “Công ty phải bồi thường 440 triệu đồng”

Một vụ tranh chấp lao động xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nước này. Theo đó, một người đàn ông họ Trần, làm công nhân cuốn lò xo tại một doanh nghiệp sản xuất ở Giang Tô. Ngày 22/2/2019, trong quá trình làm việc, anh bị trẹo lưng và phải đến bệnh viện kiểm tra và điều trị. Ba ngày sau, vào sáng 25/2, anh Trần thông báo với bộ phận nhân sự về tình trạng chấn thương, đồng thời gửi ảnh chụp giấy nghỉ bệnh do hai bệnh viện cấp. Phía công ty đã chấp thuận cho anh nghỉ dưỡng thương theo quy định.

Đến đầu tháng 3/2019, anh Trần quay lại làm việc bình thường. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, cơn đau lưng tái phát nghiêm trọng. Bệnh viện chẩn đoán anh bị tổn thương vùng thắt lưng và đề nghị tiếp tục nghỉ ngơi. Anh tiếp tục xin nghỉ và được chấp nhận.

Ngày 18/3/2019, anh trở lại công ty làm việc nhưng đến trưa thì xuất hiện triệu chứng đau ở bàn chân phải. Anh xin phép quản lý sản xuất đi khám và được bác sĩ chẩn đoán đau chân, khuyến nghị nghỉ ngơi một tuần. Giấy chẩn đoán được anh chụp ảnh gửi ngay cho quản lý.

Ngày hôm sau, bộ phận nhân sự yêu cầu anh mang toàn bộ hồ sơ y tế bản gốc đến công ty để làm thủ tục nghỉ phép. Anh Trần cho biết hồ sơ gốc cần giữ lại để phục vụ quá trình điều trị, chỉ có thể mang bản sao. Phía nhân sự đồng ý với phương án này.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến ngày 20/3, khi anh Trần đến công ty theo yêu cầu thì bị bảo vệ chặn lại, không cho vào trong. Sau đó vài ngày, anh tiếp tục đi khám và được chẩn đoán mắc gai gót chân, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi thêm. Trong thời gian này, anh vẫn liên tục xin nghỉ bệnh đúng quy trình.

Đến ngày 3/4, anh bất ngờ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do được công ty đưa ra là anh “cố tình giả bệnh để xin nghỉ”, cấu thành hành vi nghỉ việc không phép và vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng. Không chấp nhận quyết định này, anh Trần đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án địa phương.

Tại phiên xét xử mới nhất vào tháng 12/2025, công ty đưa ra bằng chứng cho rằng anh Trần không hề bị đau chân như khai báo. Theo đó, camera giám sát tại cổng nhà máy ghi lại hình ảnh anh chạy vào công ty lúc 7 giờ 52 phút sáng và rời đi lúc 11 giờ 9 phút ngày 18/3/2019. Đồng thời, dữ liệu từ WeChat Sport (một ứng dụng theo dõi sức khỏe) cho thấy trong ngày hôm đó anh đã đi tổng cộng 16.949 bước.

Dựa vào những dữ liệu này, công ty cho rằng nếu thực sự bị đau chân thì anh Trần không thể vận động nhiều như vậy, từ đó kết luận anh giả bệnh để trốn làm việc.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này. Sau khi xem xét hồ sơ, hội đồng xét xử cho rằng theo quy định của pháp luật lao động, khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do người lao động vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, thì nghĩa vụ chứng minh hoàn toàn thuộc về phía doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Trong vụ việc này, anh Trần đã cung cấp đầy đủ bệnh án, giấy chẩn đoán và kết quả chụp chiếu từ bệnh viện, bao gồm cả kết luận về tình trạng gai xương. Những tài liệu này là chứng cứ y tế hợp pháp, có giá trị cao hơn nhiều so với dữ liệu vận động trên ứng dụng điện thoại.

Tòa án cũng nhấn mạnh rằng việc đếm số bước đi trên 1 ứng dụng không thể phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của một người. Việc đi lại trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với việc không bị đau hay không mắc bệnh. Hơn nữa, cảm nhận đau đớn mang tính cá nhân, không thể suy đoán chỉ qua hình ảnh camera hoặc dữ liệu vận động.

Từ đó, tòa kết luận rằng công ty không có đủ căn cứ để xác định anh Trần giả bệnh hay nghỉ việc trái phép. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái quy định pháp luật.

Tòa án sơ thẩm tuyên buộc công ty phải bồi thường cho anh Trần số tiền 118.779 NDT (khoảng 440 triệu đồng) theo quy định về bồi thường khi sa thải trái luật của Trung Quốc. Doanh nghiệp sau đó kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết ban đầu.