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Xin đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ

Đức Anh
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Một thí sinh tại Gia Lai bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ văn.

Trưa 11-6, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết trong buổi thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào sáng cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ.

Xin đi vệ sinh, thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ - Ảnh 1.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn - nơi xảy ra vụ việc một thí sinh vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trường hợp vi phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thuộc xã Phú Thiện.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 25 phút sáng 11-6, trong thời gian làm bài, thí sinh xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Nhận thấy biểu hiện bất thường, giám thị đã kiểm tra và phát hiện thí sinh mang theo điện thoại. Dù chưa kịp sử dụng, thí sinh vẫn bị lập biên bản và đình chỉ thi theo quy định.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai khẳng định vụ việc được xử lý đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai), một thí sinh tự do suýt trễ giờ thi do đến muộn.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ, đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời trước giờ đóng cổng.

Theo thống kê, Gia Lai có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn; trong đó 116 thí sinh vắng mặt.

Tags

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai

định.Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai

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