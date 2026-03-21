Tôi không nghĩ chỉ một câu nói rất bình thường của mình lại có thể khiến cuộc hôn nhân 5 năm đi đến cái kết như vậy.

Hôm đó là buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn thông báo họp mặt bạn học thời cấp 3 vào cuối tuần này. Tôi vui lắm, vì lâu rồi tôi không đi họp lớp, bận bịu với việc bầu bí mang thai sinh đẻ nuôi con nhỏ khiến tôi gần như tách rời với những cuộc vui chơi. Thế nên lần này tôi quyết định sẽ tham dự. Tôi mở tủ, nhìn số quần áo trông thảm thương của mình mà phiền lòng. Tôi không có một bộ váy nào trông tử tế để đi gặp bạn bè, trong tủ đều là quần áo mặc ở nhà, loại tiện lợi nhất. Thế nên tôi nhắn tin cho chồng, rất đơn giản: “Anh chuyển em 1 triệu, mai em đi mua cái váy mới và thêm ít sữa cho các con”

Tôi không nghĩ gì nhiều, từ trước đến giờ, chuyện tiền bạc trong nhà vẫn vậy, tôi không có thu nhập ổn định vì ở nhà chăm con, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chồng. Mỗi lần cần gì, tôi lại nhắn xin. Dần dần, tôi cũng quen với việc đó, quen cả cảm giác phải cân nhắc từng lời khi mở miệng.

Nhưng lần này, tin nhắn trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ. Điện thoại báo có tiền vào tài khoản. Tôi thoáng nhẹ lòng, nghĩ chắc anh đang rảnh nên chuyển luôn nhưng khi mở ra, tôi đứng sững.

100 triệu.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, còn xem đi xem lại. Tôi thấy kỳ lạ, nếu chồng chuyển nhầm thì cùng lắm là nhầm 10 triệu, chứ sao lại nhầm tới 100 triệu, khác nhau nhiều lắm vì còn phải quét khuôn mặt. Khi tôi chưa kịp nhắn lại thì chồng đã gửi thêm tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn một dòng: “Anh gửi rồi. Xem file đính kèm”.

Tôi mở file rồi giật mình, đó là đơn ly hôn.

Tay tôi run lên, tim đập nhanh đến mức tôi phải ngồi bệt xuống ghế. Tôi đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi cho anh, chuông đổ vài lần rồi tắt. Tôi nhắn lại, hỏi anh đang đùa gì vậy, nhưng không có hồi âm.

Đến tối, anh về nhà như mọi ngày, vẫn tháo giày, rửa tay, thay quần áo. Mọi thứ bình thường đến mức khiến tôi càng thấy bất thường.

Tôi cầm điện thoại, bước ra hỏi thẳng, giọng tôi lúc đó chắc cũng run, vì chính tôi còn không giữ nổi bình tĩnh.

Anh nhìn tôi, không né tránh: “Anh chán em rồi”.

Tôi không hiểu mình đã làm gì để anh phải nói như vậy. Tôi hỏi lại, hỏi rất nhiều, nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh nói mệt với việc lúc nào tôi cũng xin tiền, mệt với việc cảm thấy mình như cái ví, như một công cụ kiếm tiền để tôi tiêu. Anh thấy tôi chẳng làm được tích sự gì ngoài việc tiêu tốn tiền của anh.

Câu nói đó làm tôi chết lặng. Tôi muốn nói rằng tôi không hề muốn như vậy. Tôi cũng từng đi làm, từng có thu nhập riêng. Nhưng từ khi sinh đứa thứ 2, con sinh non nên yếu ớt, buộc tôi phải nghỉ việc để lo cho con được tốt nhất, lại thêm việc đưa đón bé lớn đi học, mọi thứ thay đổi khiến tôi dần dần phụ thuộc vào anh lúc nào không hay.

Có lẽ vì phụ thuộc, vì tiêu tiền của anh nên tôi dần mất tiếng nói trong nhà, anh khinh thường tôi, giờ thì chán tôi.

100 triệu anh chuyển cho tôi, không biết là để “giải quyết” hay để “cắt đứt”.

Tôi không biết có phải anh có tình nhân nên về chán vợ, hay anh cảm thấy một người vợ suốt ngày ở nhà ngửa tay xin tiền như tôi không còn phù hợp với anh nữa nên anh muốn bỏ? Tôi có nên buông tay? Nếu rời đi, tôi chắc chắn sẽ mang theo 2 con nhưng hiện tại, công việc không có, bản thân tôi còn không lo nổi cho mình, thì tôi tranh quyền nuôi con thế nào đây? Để lại cho chồng thì tôi sợ anh không chăm các con tốt được, tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?