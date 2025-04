Mới đây, một màn rượt đuổi để trả thù sau khi có xích mích ở trạm thu phí tại Thái Lan đã khiến những người đi đường không khỏi sợ hãi. Chắc chắn hành vi lái xe nguy hiểm này sẽ khiến tài xế xe BMW phải trả giá.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại một con đường cao tốc ở tỉnh Pathum Thani của Thái Lan. Một đoạn video do camera hành trình của chiếc xe đằng sau ghi lại đã được đăng tải trên trang Facebook Here on Board hôm thứ Tư, 16/4 vừa qua.

Xích mích từ trạm thu phí, tài xế BMW quyết đuổi theo xe bán tải để trả thù

Tài xế của xe ô tô có camera hành trình cho biết họ đã đi cùng những chiếc xe trên từ trạm thu phí nên hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Theo đó, giữa tài xế xe BMW trắng và tài xế xe bán tải đen đã có hiểu lầm nhỏ ở trạm thu phí. Mặc dù tài xế xe bán tải đã xin lỗi nhưng không nhận được sự thông cảm từ đối phương.

Chiếc xe BMW liên tục ép xe bán tải trên đường.

Sau khi đi qua trạm thu phí, chiếc BMW đã đuổi theo xe bán tải, liên tục ép chiếc xe này vào lề đường.

"Những người ngồi trong xe bán tải là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Tài xế xe bán tải đã xin lỗi tài xế BMW về cuộc cãi vã xảy ra ngay trước khi xảy ra vụ việc, nhưng tài xế BMW đã phớt lờ ông ấy", trích chú thích của bài đăng.

Chiếc BMW tiếp tục tiến lại gần hơn, liên tục cố gắng vượt xe bán tải ở phía trước. Cuối cùng, chiếc BMW đã đâm vào đầu xe bán tải, khiến tài xế mất lái và đâm vào rào chắn giao thông bên phải đường. Kết quả là tài xế xe bán tải bị gãy xương sườn và vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Chiếc BMW trắng cố tình đâm chiếc xe bán tải, khiến xe này mất lái, lao vào dải phân cách.

Vợ của tài xế xe bán tải may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tài xế BMW không bị thương và được nhìn thấy đã ra khỏi xe sau vụ tai nạn.

Esor News đưa tin rằng hai tài xế đã cãi nhau tại một trạm thu phí trước khi xảy ra vụ việc. Tài xế BMW bị cáo buộc đã cố gắng cắt ngang trước xe bán tải khi xe này đến gần trạm thu phí, nhưng tài xế xe bán tải từ chối nhường đường, khiến tài xế BMW tức giận.

Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng sau vụ việc, tài xế bị gãy xương sườn.

Tài xế BMW được cho là con trai của một người có thế lực ở tỉnh Pathum Thani. Bản thân tài xế BMW vẫn chưa lên tiếng với giới truyền thông để kể lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên, ngay khi sự việc được đưa tin trên các nền tảng, nó đã khiến cho nhiều người phẫn nộ trước hành vi lái xe nguy hiểm của tài xế xe BMW.

"Hành động lái xe liều lĩnh như vậy có thể gây ra những hậu quả thảm khốc, mong rằng anh ta sẽ bị pháp luật trừng trị thật nghiêm", một người bình luận.

"Thật may mắn khi vụ việc được camera ghi lại từ đầu đến cuối, đây sẽ là những bằng chứng để tài xế xe bán tải đòi lại công lý cho mình", một người khác viết.

Vậy tại Việt Nam, hành vi lái xe nguy hiểm, rượt đuổi nhau trên đường, các tài xế ô tô sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nào?

Rượt đuổi nhau trên đường, tài xế ô tô đối mặt với hình phạt nào?

Tại Việt Nam, căn cứ vào khoản 12 và khoản 13 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

- Khoản 12: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường bộ.

- Khoản 13: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 12 Điều này mà gây tai nạn giao thông.

Căn cứ vào khoản 15 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung dành cho xe ô tô khi vi phạm như sau:

- Khoản 15: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a. Thực hiện hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này còn bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định;

b. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 12 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;

c. Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 11; khoản 13; khoản 14 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Gia Linh (Theo The Thaiger)