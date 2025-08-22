Xiaomi vừa cho ra mắt smartphone mới tại Việt Nam: giá dưới 5 triệu, dùng 'siêu pin' 7.000 mAh, trang bị không thiếu thứ gì

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi 15 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu smartphone phổ thông đầu tiên trong phân khúc trang bị pin Silicon-Carbon dung lượng lên đến 7.000mAh.

Theo đại diện Xiaomi Việt Nam, việc đưa công nghệ pin mới vào dòng sản phẩm phổ thông thể hiện cam kết phổ cập những tiến bộ công nghệ cho số đông. Với Redmi 15, hãng kỳ vọng tạo ra chuẩn mực mới trong trải nghiệm sử dụng lâu dài và an toàn, đồng thời duy trì mức giá dễ tiếp cận.

Điểm nhấn lớn nhất của Redmi 15 là viên pin dung lượng .7000mAh – mức cao nhất trong phân khúc hiện tại. Công nghệ Silicon-Carbon mang đến khả năng lưu trữ năng lượng nhiều hơn, giảm hao mòn và duy trì độ bền dài hạn. Hãng cam kết chỉ một lần sạc đầy, máy có thể hoạt động liên tục tới hai ngày, trong khi với 1% pin, thiết bị vẫn cho phép 64 phút đàm thoại. Trong thử nghiệm, pin duy trì hơn 80% dung lượng gốc sau 1.600 chu kỳ sạc xả, tương đương khoảng bốn năm sử dụng thông thường.

Mẫu smartphone này cũng hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W. Công nghệ Smart Charging 2.0 giúp tối ưu hiệu quả nạp năng lượng, giảm nóng máy và kéo dài tuổi thọ pin.

Về các thông số khác, Redmi 15 được trang bị màn hình 6,9 inch FHD+ cùng tần số quét lên tới 144Hz, vốn thường thấy trên các dòng máy chuyên game. Tấm nền này mang lại trải nghiệm mượt, hỗ trợ giải trí và thao tác cảm ứng nhanh nhạy. Màn hình còn đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, giúp hạn chế ánh sáng xanh, giảm nhấp nháy và cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường thiếu sáng.

Về thiết kế, máy sở hữu ngoại hình bo cong mềm mại với ba lựa chọn màu sắc gồm đen, tím và xám titan. Thiết bị đạt chứng nhận IP64 chống nước và bụi, tích hợp công nghệ Wet Touch 2.0 để màn hình vẫn nhận diện tốt ngay cả khi tay ướt.

Ở khía cạnh hiệu năng, Redmi 15 sử dụng con chip Snapdragon 685, hỗ trợ đa nhiệm và chơi game 3D ở mức ổn định. Máy chạy trên hệ điều hành HyperOS 2, tối ưu giao diện và khả năng kết nối với hệ sinh thái Xiaomi. Cụm camera AI 50MP tiếp tục đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản, kết hợp các tính năng AI chỉnh sửa nhanh như AI Erase hay AI Sky.

Redmi 15 sẽ được phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động, với giá 4,79 triệu đồng cho phiên bản 6GB + 128GB và 5,19 triệu đồng cho bản 8GB + 128GB. Trong giai đoạn mở bán từ 22/8 đến 30/9/2025, khách hàng được ưu đãi tới 400.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cùng bảo hành 18 tháng.

Với dung lượng pin 7000mAh kết hợp công nghệ Silicon-Carbon, Redmi 15 đang đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc smartphone phổ thông. Sự cân bằng giữa pin bền, màn hình lớn, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận được kỳ vọng giúp sản phẩm trở thành lựa chọn nổi bật trên thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.



