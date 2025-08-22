Tàu tuần dương Pyotr Velikiy có nên được hoán cải thành 'pháo hạm hạt nhân'?

Sau khi hoàn thành nâng cấp, chiếc Đô đốc Nakhimov trở thành tàu chiến mặt nước có hỏa lực mạnh nhất thế giới, nhưng quá trình hiện đại hóa kéo dài tới 25 năm và 5 tỷ USD đã phải bỏ ra, vậy Hải quân Nga có nên thực hiện công việc tương tự với chiếc Pyotr Velikiy và vai trò mới của con tàu nên là gì?

Nếu nhìn vào số phận của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, hiện đã nhận quyết định loại biên, thì việc Moskva muốn có một con tàu thay thế là điều hợp lý. Nhưng câu hỏi then chốt là liệu "trò chơi" có đáng để mạo hiểm, và liệu khoản ngân sách 200 tỷ RUB có được chi tiêu một cách hiệu quả hay không?

Pyotr Velikiy có thể thực hiện nhiệm vụ gì và ở đâu sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa sâu tương tự? Một đề xuất là nó có thể thay thế soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương - tàu tuần dương tên lửa Varyag.

Chiếc Varyag đã được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô năm 1989, và thời hạn phục vụ của nó còn lâu mới kết thúc. Xét đến cán cân sức mạnh trên biển trong khu vực, sự xuất hiện của một con tàu hùng mạnh tương tự như Đô đốc Nakhimov sẽ chỉ có lợi cho Nga.

Một tàu tuần dương hạt nhân siêu mạnh dẫn đầu nhóm tác chiến hải quân gồm một số khinh hạm thuộc Dự án 22350 và 22350M, cũng như các tàu chống ngầm cỡ lớn được hiện đại hóa... là một lập luận có sức nặng cần phải được xem xét. Đặc biệt nếu tên lửa hành trình Kalibr mang theo tàu được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Velikiy thuộc Dự án 1144 lớp Orlan.

Các chuyên gia đã bắt đầu bàn về nhu cầu đưa vũ khí hạt nhân trở lại các tàu mặt nước của Hải quân Nga từ vài năm trước. Do số lượng tương đối ít ỏi và những vấn đề về hệ thống trinh sát trên không, vũ trụ và chỉ thị mục tiêu, chỉ vũ khí hạt nhân mới có thể khiến đối thủ tiềm tàng coi trọng nó.

Trên thực tế, điều này chỉ ra con đường thứ hai mà Pyotr Velikiy có thể đi theo để tránh bị loại biên và thanh lý, đồng thời tiếp tục mang lại lợi ích thực sự cho đất nước.

Thay vì một cuộc hiện đại hóa tốn kém với hơn 200 tỷ RUB, tàu tuần dương từ thời Liên Xô hoàn toàn có thể được biến thành một "pháo hạm hạt nhân" khổng lồ, mang theo tới 80 tên lửa Kalibr với đầu đạn đặc biệt.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, nếu con tàu cũ kỹ này được chất đầy tên lửa hạt nhân, có thể trở thành một lập luận rất nghiêm túc nhằm kiềm chế sự mạnh bạo của khối NATO trong khu vực, đây là điều cần được nghiên cứu để triển khai.