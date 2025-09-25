Xiaomi thu hồi gần 117.000 xe SU7 sau tai nạn nghiêm trọng, hứa nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái qua OTA

Thu hồi hơn 1/3 số xe đã bán ra

Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) vừa công bố quyết định thu hồi 116.877 xe điện Xiaomi SU7 được sản xuất trong giai đoạn từ 6/2/2024 đến 30/8/2025. Đây là lần đầu tiên mẫu xe điện đầu tay của Xiaomi vướng vào một đợt thu hồi quy mô lớn như vậy. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống hỗ trợ lái (L2) có khả năng nhận diện chưa đủ chính xác, dễ bỏ sót cảnh báo trong một số tình huống thực tế.

Xiaomi cho biết sẽ khắc phục lỗi bằng bản cập nhật phần mềm phát hành qua phương thức OTA (over-the-air). Trong phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu Xiaomi giảm nhẹ dưới 0,3%, chốt ở mức 56,70 HKD.

Liên quan đến tai nạn chết người ở An Huy

Quyết định này được đưa ra khoảng sáu tháng sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại thành phố Đồng Lăng (An Huy), khiến ba người thiệt mạng. Khi đó, hệ thống hỗ trợ lái của SU7 chỉ cảnh báo tài xế giành lại quyền điều khiển trước hai giây, không đủ để tránh va chạm với rào chắn ở tốc độ cao. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của các công nghệ hỗ trợ lái cấp độ L2 đang phổ biến tại Trung Quốc.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thiệt mạng tại An Huy, lý do được cho là do lỗi từ hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 của Xiaomi SU7.

Sức ép quản lý và niềm tin người tiêu dùng

Sau vụ việc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã tăng cường giám sát thử nghiệm trên đường phố và yêu cầu các hãng xe không được phóng đại khả năng của hệ thống hỗ trợ lái. Hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép thương mại cho công nghệ tự lái cấp độ L3, vốn cho phép tài xế rời tay khỏi vô lăng trong một số tình huống. Xe robotaxi tự hành hoàn toàn mới chỉ được phép hoạt động thương mại giới hạn tại vài khu vực của Thượng Hải và Bắc Kinh.

Chuyên gia tư vấn ô tô Trần Kim Trụ (Shanghai Mingliang Auto Service) nhận định: "Việc thu hồi có thể khiến một số người tiêu dùng e dè khi mua xe Xiaomi. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự nghiêm túc của hãng trong việc xử lý vấn đề."

Vị thế của Xiaomi trên thị trường xe điện

Theo Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Ô tô Trung Quốc, tính đến tháng 7/2025, đã có 305.055 chiếc SU7 được giao tới tay khách hàng. SU7 được coi là đối thủ trực tiếp của Tesla Model 3 sản xuất tại Thượng Hải và là bước đi quan trọng để Xiaomi bước vào thị trường xe điện từ năm 2021.

Bất chấp cú sốc thu hồi, Xiaomi vẫn nhận được phản ứng tích cực từ người dùng. Tháng 6 vừa qua, mẫu SUV thứ hai của hãng mang tên YU7 đã ghi nhận 200.000 đơn đặt cọc chỉ trong 3 phút sau khi mở bán, và tăng lên 240.000 đơn trong vòng 18 giờ.