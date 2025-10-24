Xiaomi vừa chính thức giới thiệu REDMI K90 Pro Max, mẫu flagship mới nhất của dòng K series tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị được xem là "flagship killer" mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu, khi sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hệ thống loa 2.1 kênh do Bose tinh chỉnh, cùng pin silicon-carbon 7.560 mAh, lớn nhất trên điện thoại REDMI tính đến nay.

Điểm nhấn lớn nhất của REDMI K90 Pro Max nằm ở hệ thống âm thanh 2.1 kênh gồm hai loa chính (một ở cạnh trên, một ở cạnh dưới) và một loa siêu trầm độc lập đặt cạnh cụm camera sau. Bộ loa này được Bose tinh chỉnh, hứa hẹn mang đến âm trầm sâu và chất âm chi tiết hơn.

Về camera, máy được trang bị bộ ba cảm biến 50 MP, trong đó:

- Camera chính sử dụng cảm biến Light Fusion 950 (1/1.31 inch, OIS), khẩu độ tương đương tiêu cự 23 mm, dải tương phản động 13,5 EV – tương tự dòng Xiaomi 17.

- Ống kính tiềm vọng 50 MP tiêu cự 115 mm, hỗ trợ zoom quang 5x và OIS.

- Camera góc siêu rộng 50 MP góc nhìn 102 độ, tiêu cự tương đương 18 mm.

Phía trước, máy sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.608 × 1.200 pixel, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3.500 nit, phủ kính cường lực Xiaomi Dragon Crystal Glass và tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình. Camera selfie có độ phân giải 32 MP.

REDMI K90 Pro Max chạy HyperOS 3 dựa trên Android 16, đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, hỗ trợ sạc nhanh 100 W có dây, sạc không dây 50 W và sạc ngược không dây 22,5 W.

Máy có các tùy chọn màu đen, trắng nhám và xanh denim. Ngoài ra, Xiaomi còn giới thiệu phiên bản Champion Edition hợp tác với đội đua Lamborghini Automobiles Racing Team, với RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB.

Giá bán tại Trung Quốc khởi điểm từ 14,8 triệu đồng, tức rẻ hơn cả phiên bản rẻ nhất của Xiaomi 17. Cụ thể như sau:

- 12 GB + 512 GB: 3.999 tệ (khoảng 14,8 triệu đồng)

- 12 GB + 512 GB (phiên bản cao hơn): 4.499 tệ (khoảng 16,6 triệu đồng)

- 16 GB + 512 GB: 4.799 tệ (khoảng 17,6 triệu đồng)

- 16 GB + 1 TB: 5.299 tệ (khoảng 19,5 triệu đồng)

- Bản đặc biệt Champion Edition (16 GB + 1 TB): 5.499 tệ (khoảng 20,3 triệu đồng)

Được biết, REDMI K90 Pro Max sẽ là phiên bản độc quyền cho thị trường nội địa Trung Quốc, do đó khi phát hành tại thị trường quốc tế, nhiều khả năng bao gồm cả Việt Nam trong thời gian tới, mẫu máy này sẽ được đổi tên thành POCO F8 Ultra nhưng phần cứng không thay đổi.