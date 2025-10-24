Mẫu điện thoại cao cấp Samsung "mất giá sốc" đến mức khó tin nổi: Mới 5 tháng ra mắt đã tụt hẳn 11 triệu

Galaxy S25 Edge có lẽ là mẫu điện thoại gặp nhiều sóng gió nhất năm nay của Samsung. Ngay từ khi ra mắt, thiết bị siêu mỏng này đã không được chào đón tích cực từ cả giới công nghệ lẫn người dùng, khi vướng mắc vấn đề về thời lượng pin mong manh cùng mức giá bán cao.

Các báo cáo gần đây cho thấy doanh số của Galaxy S25 Edge ở mức rất thấp, dẫn đến những tin đồn từ các nguồn uy tín cho rằng mẫu điện thoại bóng bẩy này sẽ bị khai tử chỉ sau một năm. Tức là sẽ không có Galaxy S26 Edge được giới thiệu vào năm sau.

Hiện tại, giá bán của Galaxy S25 Edge trên nhiều thị trường cũng đang tụt xuống mức thấp kỷ lục. Trên các trang web thương mại quốc tế, mẫu điện thoại Samsung giảm sâu từ mức 1.099 USD còn 690 USD. Trong khi ở thị trường Việt Nam, máy đã xuống giá đến hơn 10 triệu đồng.

Các đại lý hiện đang bán ở mức 20-22 triệu, thậm chí có nơi chỉ còn 18,5 triệu đồng, so với mức 30 triệu khi ra mắt.

Đây là mức giá có lẽ sẽ mang lại niềm vui cho những người dùng muốn trải nghiệm mẫu máy siêu mỏng của Samsung nhưng sẽ là nỗi tâm tư của hãng điện thoại Hàn Quốc khi “đứa con cưng” từng rất được kỳ vọng lại gây thất vọng.

Vì sao Galaxy S25 Edge bị chê mà iPhone Air lại được tung hô?

Trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến hai mẫu điện thoại cố gắng phá vỡ khuôn mẫu về thiết kế và cảm giác cầm nắm: Galaxy S25 Edge và iPhone Air. Cả hai đại diện cho nỗ lực mới nhất của Samsung và Apple nhằm mở ra một phân khúc mới cho thị trường.

Hiện tại, dù nhìn ngang ngửa nhau về phần cứng, nhưng có vẻ như iPhone Air lại đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng hơn so với đối thủ Galaxy. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi thắc mắc.

Rõ ràng iPhone Air cũng không quá tốt về thời lượng pin, cũng chẳng hơn gì nhiều về độ mỏng. Vậy sao thiết bị mới của Apple vẫn nhận được lời khen, trái ngược với thái độ nghi ngờ dành cho Galaxy S25 Edge khi mẫu máy ra mắt cách đây nhiều tháng? Chẳng lẽ dân tình đang thiên vị Apple và cố tình kỳ thị nỗ lực của Samsung?

Điều này xuất phát từ nhiều lý do. Đầu tiên là về pin.

Dù cả hai cùng bị chê là pin yếu, iPhone Air vẫn làm tốt hơn Galaxy S25 Edge, dẫu cho mức độ tốt hơn đó chỉ là một chút.

Phải công nhận một điều rằng, thời lượng pin trên Galaxy S25 Edge đã làm tốt ở mức đáng kinh ngạc. Với viên pin 3.900 mAh được nén trong thân máy 5,8 mm, thiết bị đạt 6 giờ 22 phút thời gian sử dụng màn hình ước tính trong thử nghiệm của Phone Arena. Tuy nhiên, iPhone Air thậm chí còn làm tốt hơn dù chỉ có pin 3.149 mAh, đạt 6 giờ 43 phút.

Khoảng cách 21 phút không quá lớn, nhưng nó cho thấy lợi thế về quản lý năng lượng của Apple. Con chip Snapdragon 8 Elite của Samsung rất hiệu quả, nhưng khả năng tối ưu hóa của Apple vẫn đi trước một bước.

Bên cạnh đó, tích hợp sạc không dây vào một thân máy siêu mỏng là một kỳ công kỹ thuật tuyệt đối. Apple đã chứng minh điều này bằng cách tích hợp MagSafe vào iPhone Air, duy trì tốc độ sạc không dây 20 W bên trong một chiếc điện thoại 5,6 mm.

Nhưng lợi thế về pin chưa phải là yếu tố then chốt.

Samsung đã cân bằng tỷ số với iPhone Air khi trang bị cảm biến ảnh chính 200 MP từ Galaxy S25 Ultra cho phiên bản Edge, và điều đó đã mang lại hiệu quả. Kết quả chấm điểm camera từ Phone Arena cho thấy S25 Edge đạt 140 điểm, thoải mái vượt qua con số 126 của iPhone Air.

Camera 48 MP duy nhất của Apple tạo ra những bức ảnh tốt, nhưng việc thiếu ống kính thứ hai đã hạn chế khả năng và điểm số tổng thể. Hơn nữa, hình ảnh chụp từ camera chính của Edge sắc nét hơn, có dải động tốt hơn và khả năng zoom kỹ thuật số "sạch" hơn, ngay cả khi không có camera tele chuyên dụng.

Nói cách khác, camera đang là hạng mục mà Samsung nhỉnh hơn. Vậy lẽ ra Galaxy S25 Edge phải được khen hơn iPhone Air chứ?

Vấn đề nằm ở chỗ ai kể câu chuyện hay hơn

Khi cầm trên tay, không thể phủ nhận S25 Edge là một kiệt tác kỹ thuật. Mặc dù thông số 5,8 mm và 163 gram đã đủ ấn tượng trên giấy tờ, cảm giác cầm nắm còn ấn tượng hơn thế. Máy thanh lịch không kém gì iPhone Air.

Sự khác biệt nằm ở cách hai thương hiệu tiếp thị dòng điện thoại mới này. Apple bán Air như một món đồ xa xỉ, một "vật phẩm thể hiện đẳng cấp", không chung đụng gì với dòng iPhone quen thuộc như Pro Max (thậm chí còn không cho con số 17 vào).

Họ tránh đề cập đến những điểm yếu như loa mono, hay việc máy chỉ hỗ trợ eSIM trên toàn thế giới, phản hồi xúc giác kém hơn, hoặc các tính năng bị thiếu như chế độ Macro và Cinematic.

Trong khi đó, Samsung định vị Edge như một flagship thông thường, đứng ngang hàng với S25 Ultra, chỉ khác là mỏng hơn. Điều này khiến người dùng kỳ vọng nhiều hơn vào thời lượng pin và các tính năng tương tự Ultra trên một kiểu dáng hoàn toàn khác.

Cách định vị đó gây hại cho sản phẩm nhiều hơn bất kỳ bảng thông số kỹ thuật nào. S25 Edge không cần phải là "S25 Ultra mỏng hơn". Nó cần phải là chính nó, tồn tại trong một "không gian song song" bên cạnh những người anh em của mình. Điểm bán hàng chính của máy phải là thiết kế.

Nếu Samsung chấp nhận bản sắc đó và tiếp thị Edge như một chiếc Galaxy thanh lịch chứ không phải là phiên bản rút gọn của flagship cao cấp nhất, họ có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của người dùng.

Apple biết chính xác iPhone Air dành cho ai: những người coi trọng thiết kế, tính di động, và quan trọng nhất – yếu tố mới lạ của một "món trang sức" mới, nổi tiếng. Ngược lại, Samsung dường như không chắc chắn về việc họ muốn nhắm đến Galaxy S25 Edge cho kiểu người dùng nào.

S25 Edge sở hữu phần cứng đáng kinh ngạc nhưng lại đi kèm một thông điệp hỗn tạp. Nó mỏng, nhưng cũng cố gắng cạnh tranh về thông số kỹ thuật với các đối thủ dày dặn hơn. Chưa kể, Samsung đã định giá nó đủ đắt để gần bằng S25 Ultra, điều này càng khiến máy khó bán hơn.

Kết quả là S25 Edge không đủ sức hấp dẫn để người mua lựa chọn nó thay vì bản Ultra.