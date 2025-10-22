"Cú đấm hụt" của Samsung: Tự nhảy vào lửa để rồi bị bỏng, cứ mãi hơn thua thế này thì sao thắng nổi iPhone?

Mới đây, một báo cáo từ Hàn Quốc đã tung một tin sét đánh vào dòng sản phẩm Galaxy S26 sắp tới của Samsung. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ đã quyết định hủy bỏ chiếc Galaxy S26 Edge và sẽ phát hành Galaxy S26 Plus để thay thế.

Động thái này diễn ra sau khi phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Edge, được cho là có doanh số rất thấp.

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ chỉ là một thất bại ngẫu nhiên, đơn lẻ. Nhưng trên thực tế, nếu thông tin dòng Galaxy Edge bị khai tử là sự thật, nó là chỉ báo cho một vấn đề lớn hơn nhiều: Samsung đang trải qua một cuộc khủng hoảng bản sắc nghiêm trọng.

Cú đấm "hụt" mang tên S25 Edge

Mục tiêu của Samsung với Galaxy S25 Edge đã quá rõ ràng ngay từ đầu: "ăn theo" sự cường điệu cho chiếc iPhone Air được đồn đoán sẽ ra mắt của Apple. Samsung muốn "hớt tay trên" đối thủ, nhưng trong vội vàng, họ đã quên cách làm cho cú đấm đó trúng đích.

Android Authority nhận định, khi chiếc điện thoại siêu mỏng này xuất hiện trong những hình ảnh mới, nó le lói chút hy vọng sau một năm S24 nhàm chán. Tuy nhiên, khi sản phẩm ra mắt chính thức, rõ ràng đây là một ý tưởng "nửa vời".

Bạn không thể đánh bại Apple với một ý tưởng non nớt.

Để đạt được độ mỏng, S25 Edge đã phải trả giá bằng việc hy sinh camera tele, dung lượng pin và công nghệ tản nhiệt. Đây đều là những yếu tố then chốt, đặc biệt là khi bạn không có khả năng kiểm soát tối ưu hóa phần cứng và phần mềm ở mức độ như Apple.

Trải nghiệm thực tế với S25 Edge chỉ dừng lại ở sự trầm trồ về thiết kế. Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy tỏa nhiệt quá nóng so với hệ thống tản nhiệt yếu ớt. Điều này khiến viên pin 3.900mAh vốn đã nhỏ bé tụt dốc không phanh, kéo theo cả độ sáng màn hình và hiệu suất khi xử lý tác vụ nặng. Thêm vào đó, bộ đôi camera còn kém linh hoạt hơn cả chiếc S25 FE rẻ tiền, khiến mức giá 1.099 USD trở nên phi lý.

Sự non nớt của S25 Edge càng lộ rõ khi Apple công bố iPhone Air. Apple lại một lần nữa phô diễn triết lý "làm được nhiều hơn với ít hơn". Dù iPhone Air cũng đầy rẫy hạn chế (pin thực sự nhỏ, chỉ một camera cho máy 1.000 USD), nhưng nó vẫn là một sản phẩm hoàn thiện hơn. Khung titan mỏng cho cảm giác cầm nắm tự nhiên, thay vì vuông vức và thô cứng như S25 Edge.

Thậm chí, dù không yêu thích iPhone Air, người ta vẫn sẵn sàng dùng nó hơn S25 Edge, đơn giản vì cảm giác cầm nắm quá tốt.

Sao chép vì mục đích gì?

Điều đáng nói là iPhone Air, dù không thực tế, vẫn có một mục đích rõ ràng. Đó có thể xem là một bài thử nghiệm kỹ thuật cho một chiếc iPhone Fold tương lai, với khung siêu mỏng và cách sắp xếp linh kiện độc đáo.

Samsung thì sao? Họ không hề tư duy lại cách bố trí bên trong của S25 Edge. Và quan trọng nhất, họ đã làm điện thoại gập rồi! Vậy mục đích của S25 Edge là gì, nếu không phải là để bắt chước và "hơn thua" với Apple?

Khi nhìn vào bối cảnh các sản phẩm khác của Samsung, kết luận này càng thêm vững chắc. Samsung đang ở trong một cuộc khủng hoảng nhận diện.

Hai năm sau Apple Watch Ultra, Samsung ra mắt Galaxy Watch Ultra – cũng siêu bền, cũng nút hành động, cũng dây màu cam. Galaxy Buds 3 vứt bỏ thiết kế độc đáo trước đây để trở thành một trong những bản sao AirPods trắng trợn nhất. Họ dùng titan cho S Ultra chỉ sau khi Apple làm vậy. Và chiếc kính Moohan XR rõ ràng là một bản sao của Apple Vision Pro.

Mọi công ty đều lấy cảm hứng từ đối thủ, nhưng mức độ sao chép của Samsung đã ở một tầm cao mới. Và sự bắt chước này đã tước đi mọi bản sắc mà Samsung từng sở hữu.

Cái giá của việc đánh mất di sản

Điều này càng đáng thất vọng hơn khi chúng ta nhớ lại Samsung đã từng sáng tạo đến nhường nào. Đây là công ty đã tiên phong cho điện thoại gập và biến chúng thành xu hướng chủ đạo. Dòng Galaxy Note đã khai sinh ra "phablet" và biến màn hình lớn thành tiêu chuẩn. Galaxy S III và S8 từng là những chiếc điện thoại Android có ảnh hưởng nhất thời đại.

Samsung đã nhiều lần chứng minh rằng khi họ thực sự cố gắng, họ có thể tạo ra những sản phẩm vượt qua mọi giới hạn, mang lại cho họ một bản sắc mạnh mẽ về sự đổi mới.

Nhưng đó không phải là Samsung của hiện tại – một công ty cố chấp bắt chước Apple ở mọi cơ hội. Các thiết bị của họ vẫn tốt, nhưng chúng cho cảm giác là một "phản ứng" với đối thủ, thay vì tự mình nổi bật. Samsung càng làm điều này, họ càng trở thành cái bóng của chính mình. Thất bại của S25 Edge và S26 Edge cho thấy chiến lược sao chép này không bền vững.

Bài học Samsung cần học

Nếu có một điều Samsung cần rút ra từ chương đáng thất vọng này, thì đó là: Apple không phải lúc nào cũng đúng.

Chỉ vì Apple làm máy mỏng không có nghĩa là Samsung phải làm theo. Chỉ vì họ có thể ra mắt trước không có nghĩa là họ nên làm vậy. Cả hai công ty đã đầu tư quá đà vào cơn sốt điện thoại mỏng do chính họ tạo ra. Dường như không có bất kỳ tiếng nói từ người dùng nào từng yêu cầu một chiếc điện thoại "làm được ít hơn", trong khi lại phải "tốn nhiều tiền hơn".

Nếu Samsung vẫn cứ như mọi khi – sao chép Apple sau khi đối thủ dấn bước trước – họ sẽ tránh được tương lai thế này. Họ đáng lẽ đã thấy iPhone Air bị dự đoán là sẽ "đội sổ" về doanh số trong dòng iPhone 17 và quyết định không nhảy vào vũng lầy.

Thế nhưng, Samsung đã nhảy vào lửa trước, và họ đã bị bỏng. Họ nhận ra rằng bạn không thể đánh cắp sự cường điệu từ một sản phẩm vốn không có nhiều sự cường điệu.

Giờ đây, Samsung cần tìm một điểm sáng. Họ phải lấy những bài học đau đớn từ kiến trúc tản nhiệt dưới tiêu chuẩn, từ việc ghép pin nhỏ với chip mạnh trên S25 Edge, và áp dụng chúng vào những nơi thực sự có ý nghĩa: tương lai của Galaxy Z Fold và Z Flip.

Giải pháp rất đơn giản: Samsung cần tìm ra họ là ai. Nếu họ hài lòng với việc là kẻ bắt chước, họ nên chuẩn bị cho nhiều cú vấp ngã hơn nữa. Nhưng nếu Samsung muốn lấy lại tên tuổi, họ cần lấy lại bản sắc đã mất. Và ít nhất, họ cần ngừng coi Apple là kẻ tạo xu hướng tối thượng, bởi vì Samsung sẽ không bao giờ có thể đánh bại Apple trong chính trò chơi của Apple.