Xiaomi vừa công bố mẫu flagship mới Xiaomi 17, đồng thời là chiếc điện thoại đầu tiên trên thị trường trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Điểm nhấn lớn nhất của máy nằm ở viên pin Si/C dung lượng 7.000 mAh với thành phần silicon lên đến 16%, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 22,5W.

Xiaomi 17 sở hữu màn hình LTPO OLED 6,3 inch (tương đương kích thước màn hình của iPhone 17 bản tiêu chuẩn) độ phân giải 1.220 x 2.656 pixel, tần số quét biến thiên 1-120 Hz, độ sáng tối đa cục bộ 3.500 nit và được bảo vệ bằng kính Dragon Crystal. Viền màn hình được làm siêu mỏng, chỉ 1,18 mm ở cả bốn cạnh, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm.

Thiết bị có khung nhôm phẳng, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68. Cụm ba camera sau bao gồm ống kính góc siêu rộng 50 MP (tiêu cự 17 mm), camera chính 50 MP với cảm biến Light Hunter 950 kích thước 1/1,31 inch (tiêu cự 23 mm) và camera tele 50 MP với zoom quang học 2,6x (tiêu cự 60 mm). Camera trước cũng được nâng cấp lên 50 MP.

Về hiệu năng, Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Xiaomi 17 được kết hợp với buồng tản nhiệt hơi 4.497 mm², RAM tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB và bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB. Máy chạy hệ điều hành HyperOS 3, có bốn màu sắc: đen, trắng, xanh và hồng.

Tại Trung Quốc, Xiaomi 17 có giá khởi điểm 4.499 tệ (khoảng 16,6 triệu đồng) cho bản 12 GB RAM + 256 GB, 4.799 tệ (khoảng 17,7 triệu đồng) cho bản 12 GB RAM + 512 GB và 4.999 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất 16 GB RAM + 512 GB. Sản phẩm hiện cho đặt trước và sẽ chính thức lên kệ từ ngày 27/9. Được biết, Xiaomi cũng sẽ sớm mang dòng Xiaomi 17 về bán chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Cùng lúc với Xiaomi 17, Xiaomi giới thiệu Xiaomi 15T và 15T Pro tại thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam. Đây là mẫu smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp nhưng mang tới trải nghiệm flagship, đi kèm hệ thống camera Leica chất lượng cao, giá bán khởi điểm chỉ từ 13,99 triệu đồng. Tham khảo sản phẩm tại gian hàng Xiaomi Flagship Store để có giá chính hãng tốt nhất.