Ưu đãi hời cho người dùng Việt Nam: Một công cụ AI "ngon" như ChatGPT giờ giảm giá chỉ còn 61 nghìn/tháng

Người dùng Việt được tiếp cận AI giá rẻ

Google đã chính thức mở rộng gói dịch vụ Google AI Plus đến 40 quốc gia mới, trong đó có Việt Nam. Đây là gói thuê bao được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google một cách hiệu quả hơn với chi phí tối ưu.

Gói dịch vụ này lần đầu tiên được giới thiệu tại Indonesia vào đầu tháng 9 năm nay và đã nhận được những phản hồi tích cực, thúc đẩy việc mở rộng ra nhiều thị trường khác.

Theo thông tin từ Google, gói AI Plus cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các mô hình và công cụ AI tiên tiến. Cụ thể, người dùng có thể sử dụng trực tiếp mô hình tạo video Veo 3 Fast ngay trong ứng dụng Gemini, cùng với các công cụ làm phim và xử lý hình ảnh bằng AI như Whisk và Flow.

Đối với lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, AI Plus mang đến quyền truy cập vào mô hình Gemini 2.5 Pro và các tính năng mở rộng trong NotebookLM. Các công cụ này được giới thiệu sẽ giúp người dùng rút ra kết luận và tạo bản tóm tắt từ tài liệu nhanh chóng hơn, hỗ trợ hiệu quả cho các dự án nghiên cứu lớn hoặc quá trình ôn tập cho các kỳ thi.

Gói dịch vụ cũng bao gồm quyền truy cập rộng hơn vào Gemini 2.5 Pro, mô hình AI được xem là mạnh mẽ nhất của Google cho các truy vấn phức tạp, kèm theo 200 GB dung lượng lưu trữ cho hình ảnh, tài liệu và các bản sao lưu.

Bên cạnh đó, AI Plus tích hợp các tính năng hỗ trợ của Gemini vào những ứng dụng làm việc hàng ngày của Google như Gmail, Google Docs và Google Sheets. Điều này cho phép người dùng nhận được sự trợ giúp của AI trong việc soạn thảo email, lập kế hoạch dự án hay tạo bài thuyết trình, từ đó tăng hiệu suất công việc.

Để minh họa cho tính ứng dụng, Google đưa ra ví dụ về một người bắt đầu công việc mới. Gemini có thể hỗ trợ sắp xếp công việc trong Sheets, phân tích các báo cáo dài thông qua NotebookLM để nắm bắt nội dung nhanh hơn, và soạn thảo email chuyên nghiệp trong Gmail.

Một điểm đáng chú ý là gói AI Plus cho phép chia sẻ các quyền lợi, từ Gemini trong Workspace đến 200 GB dung lượng lưu trữ, với tối đa năm thành viên khác trong gia đình thông qua một gói đăng ký duy nhất.

Chi phí của gói dịch vụ sẽ có sự khác biệt tùy theo từng quốc gia. Ngoài Việt Nam, đợt mở rộng này còn bao gồm các thị trường như Angola, Bangladesh, Campuchia, Ai Cập, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Ukraine, và nhiều quốc gia khác.

Tại Việt Nam, Google AI Plus được chính thức triển khai với mức giá 122.000 đồng/tháng. Trong giai đoạn đầu, người dùng đăng ký lần đầu sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% trong 6 tháng đầu tiên, với chi phí là 61.000 đồng/tháng.

Mức giá này được xem là rẻ và dễ tiếp cận nhất ở thị trường Việt Nam, xét đến việc gói Google AI Pro trước đây có giá 489.000 VNĐ/tháng, khá đắt so với nhu cầu nhiều người. Trong khi đó, ChatGPT hay Microsoft Copilot cũng có giá dịch vụ hàng tháng ở mức tương tự.

Với gói Google AI Plus, người dùng Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ AI chất lượng cao ở chi phí phải chăng hơn.

Gemini 2.5 Pro

Gemini 2.5 Pro được xem là một bước tiến đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Điểm nhấn nổi bật nhất của mô hình này là khả năng "suy nghĩ" (thinking model) tích hợp, cho phép nó phân tích và xử lý các vấn đề phức tạp qua nhiều bước trung gian trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Cách tiếp cận này giúp nâng cao đáng kể độ chính xác và logic trong các tác vụ đòi hỏi suy luận sâu như toán học, khoa học và lập trình.

Một trong những nâng cấp ấn tượng nhất là cửa sổ ngữ cảnh (context window) khổng lồ lên đến 1 triệu token, và có kế hoạch mở rộng lên 2 triệu token. Năng lực này cho phép Gemini 2.5 Pro xử lý và phân tích một lượng thông tin khổng lồ cùng lúc, tương đương hàng nghìn trang tài liệu hoặc toàn bộ một kho mã nguồn lớn, mà không làm mất đi sự liên kết của ngữ cảnh.

Bên cạnh khả năng xử lý văn bản, Gemini 2.5 Pro tiếp tục thể hiện thế mạnh trong việc xử lý đa phương thức, có thể hiểu và phân tích đồng thời thông tin từ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Điều này mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn, từ việc phân tích các biểu đồ phức tạp, tóm tắt nội dung video, cho đến việc tạo ra các ứng dụng web tương tác trực tiếp từ yêu cầu của người dùng.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, Gemini 2.5 Pro đã cho thấy kết quả vượt trội, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín như LMArena và đạt điểm số cao trong các bài đánh giá khả năng suy luận khó như Humanity's Last Exam.