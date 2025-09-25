realme 15 Pro mới lên kệ ở Việt Nam: Pin "vô địch" 7.000 mAh, sạc nhanh 80W, không đối thủ trong tầm giá

Ngày 24/9, realme chính thức ra mắt realme 15 Series tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành hạt nhân trải nghiệm trên một dòng smartphone tầm trung.

Với thông điệp “Bậc Thầy AI Tiệc Đêm”, realme 15 Series với bộ ba điện thoại mới mở ra không gian sáng tạo nơi công nghệ và phong cách cá nhân cùng tỏa sáng, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh di động và trải nghiệm người dùng.

Sự kiện ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tín đồ công nghệ, cùng sự xuất hiện của Đại sứ thương hiệu realme Việt Nam – ca sĩ Dương Domic.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện realme Việt Nam chia sẻ: “AI đang trở thành nhịp điệu mới của thời đại, thay đổi cách chúng ta sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc. Với realme 15 Series, chúng tôi mong muốn biến nhịp điệu ấy thành trải nghiệm gần gũi, để bất kỳ ai cũng có thể chạm tới sức mạnh AI ngay trong tầm tay”.

Bộ ba realme 15 series

realme 15 Pro được trang bị hệ thống ba camera 50MP đẳng cấp. Cảm biến chính Sony IMX896 50MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS chuẩn flagship, đi cùng cảm biến lớn 1/1.56” và tiêu cự 24mm, cho phép tạo ra những bức ảnh chân dung và ảnh đêm rực rỡ với màu sắc trung thực.

Hệ thống này được bổ sung bởi camera góc siêu rộng 50MP (cảm biến 1/2.8”, tiêu cự 16mm) và camera trước 50MP (cảm biến 1/2.8”), nâng cấp toàn diện khả năng chụp ảnh nhóm và selfie. Đặc biệt, toàn bộ ống kính trên realme 15 Series đều hỗ trợ quay video 4K 60FPS – một tính năng hàng đầu phân khúc, giúp giới trẻ dễ dàng lưu giữ mọi khoảnh khắc sôi động.

Phiên bản realme 15 cũng không kém phần ấn tượng với hai camera 50MP, bao gồm camera chính Sony IMX882 OIS và camera trước OV50D. Cụm camera quyền năng này đảm bảo mọi bức ảnh từ selfie, ảnh nhóm đến ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng đều cực kỳ rõ nét. Khả năng quay video 4K ở cả camera trước và sau cũng là một điểm cộng lớn, sẵn sàng tạo ra những vlog chất lượng chuyên nghiệp.

Trong khi đó, realme 15T trở thành một trong những sản phẩm hiếm hoi trong phân khúc được trang bị camera kép 50MP ở cả mặt trước và sau, mở ra lựa chọn tối ưu cho người dùng sáng tạo nội dung.

AI Party Mode và AI Edit Genie

realme 15 Series là dòng smartphone tầm trung đầu tiên tích hợp AI Edit Genie , một trợ lý chỉnh ảnh rảnh tay bằng giọng nói. Chỉ cần ra lệnh “làm mịn da”, “thêm ánh sáng điện ảnh” hay “xóa người trong khung”, AI sẽ tự động xử lý để mang lại bức ảnh đúng như mong muốn. Tính năng này giúp mọi người dùng, dù không có kỹ năng hậu kỳ phức tạp, vẫn có thể tạo ra những nội dung ấn tượng chỉ trong vài giây.

Bên cạnh đó, AI Party Mode (Chế độ AI Tiệc Đêm) lần đầu tiên xuất hiện giúp realme 15 Series tự tin chinh phục những bức ảnh chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ này tự động nhận diện môi trường, làm sáng gương mặt, cân bằng tông da và thêm các hiệu ứng lung linh để mỗi khung hình đều trọn vẹn không khí lễ hội.

Ngoài ra, bộ đôi 15 Pro và 15 còn được trang bị nhiều tính năng AI thông minh khác như:

AI Inspiration : Tự động phân tích ảnh và đề xuất phương án chỉnh sửa tối ưu chỉ với một chạm.

: Tự động phân tích ảnh và đề xuất phương án chỉnh sửa tối ưu chỉ với một chạm. AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover : Nâng cao chất lượng ảnh, giúp hình ảnh sống động và chuyên nghiệp hơn.

: Nâng cao chất lượng ảnh, giúp hình ảnh sống động và chuyên nghiệp hơn. GT Boost : Tối ưu hiệu năng chơi game bằng AI ở cấp độ flagship, kết hợp cùng AI Motion Control (điều khiển bằng cử chỉ) và AI Ultra Touch Control (tăng độ chính xác cảm ứng) để mang lại trải nghiệm vượt trội cho game thủ.

Hiệu năng đỉnh cao với chip Snapdragon 7 Gen 4 và pin khủng 7000mAh

Sức mạnh của realme 15 Series đến từ những con chip thế hệ mới nhất. realme 15 Pro trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 trên tiến trình 4nm, mang lại hiệu suất CPU tăng 15% và GPU tăng 45% so với thế hệ trước. Với điểm Antutu vượt 1,1 triệu, sản phẩm khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc.

realme 15 cũng mạnh mẽ không kém với chip Dimensity 7300+ 5G, đạt khoảng 740.000 điểm Antutu, đủ sức đa nhiệm mượt mà từ công việc đến giải trí.

Điểm nhấn đặc biệt là viên pin “khủng” 7000mAh, thiết lập một chuẩn mực mới trong phân khúc. Dung lượng pin này cho phép người dùng quay video 4K hàng giờ, chụp ảnh xuyên đêm hay chỉnh sửa nội dung liên tục mà không lo gián đoạn.

Khi cần nạp năng lượng, công nghệ sạc nhanh 80W chỉ mất vài phút để cung cấp hàng giờ sử dụng. Hệ thống tản nhiệt VC 7000mm², lớn nhất phân khúc, cũng giúp máy luôn duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi vận hành ở cường độ cao.

Thiết kế haute couture

Lấy cảm hứng từ những bộ trang phục dạ hội cao cấp (haute couture), mặt lưng của realme 15 Series được chế tác nguyên khối, tạo cảm giác liền mạch nhưng vẫn uyển chuyển, mềm mại như dải lụa. Lớp phủ chuyển sắc theo góc nhìn biến chiếc điện thoại thành một phụ kiện thời trang tinh tế.

realme 15 Pro gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 7.79mm, trở thành chiếc smartphone pin 7000mAh mỏng nhất phân khúc. Trong khi đó, realme 15 5G còn phá vỡ kỷ lục với độ mỏng 7,66mm.

Về màn hình, realme 15 Pro sở hữu màn hình cong HyperGlow 4D Curve+ 6,8 inch, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 6500 nits cao nhất phân khúc. Viền siêu mỏng 1,48mm tạo hiệu ứng thị giác tràn viền, nâng trải nghiệm xem phim và chơi game lên một tầm cao mới.

Độ bền của máy cũng được đảm bảo với kính cường lực Corning Gorilla, chuẩn kháng nước và bụi IP69 cùng lớp bảo vệ ArmorShell với thiết kế “túi khí” đa lớp, giúp máy an toàn trước những va chạm thường ngày.

realme Watch 5 – Chuẩn xác trên mọi hành trình

Cùng với smartphone, realme cũng ra mắt đồng hồ thông minh realme Watch 5 . Sản phẩm sở hữu màn hình AMOLED 1.97 inch sắc nét, độ sáng 600 nits và được trang bị GPS độc lập với 5 hệ thống định vị GNSS, đảm bảo độ chính xác cao. Với hơn 108 chế độ thể thao, chuẩn kháng nước IP68 và thời lượng pin lên đến 14 ngày, realme Watch 5 là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi hoạt động.

realme 15 Series và realme Watch 5 được mở bán với các mức giá: realme 15T (8GB+256GB): 8.990.000 VNĐ, realme 15 5G (8GB+256GB): 10.490.000 VNĐ, realme 15 Pro (12GB+256GB): 14.990.000 VNĐ và realme Watch 5: 1.790.000 VNĐ.

