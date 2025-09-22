So găng iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra qua 7 vòng đấu: Mẫu điện thoại này thắng áp đảo tận 5 lần

Trang Tom’s Guide đã có màn so găng 7 vòng giữa mẫu flagship đầu bảng từ Apple là iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra của Samsung để tìm xem đâu mới thực sự là chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay.

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Giá bán

Cả hai mẫu điện thoại đều đã được mở bán, trong đó Galaxy S25 Ultra ra mắt sớm hơn vào ngày 7/2/2025. iPhone 17 Pro Max chính thức lên kệ vào ngày 19/9.

Lợi thế về giá thuộc về Apple, bởi iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD cho phiên bản 256GB bộ nhớ trong. Mức giá này rẻ hơn 100 USD so với giá 1.299 USD của Galaxy S25 Ultra khi ra mắt (hiện tại đã rẻ đi rất nhiều).

Cả hai đều có các tùy chọn bộ nhớ 512GB và 1TB, nhưng Apple còn cung cấp thêm phiên bản iPhone 17 Pro Max với dung lượng lưu trữ lên đến 2TB.

Phần thắng thuộc về: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Thiết kế

Đây là một chiến thắng không cần bàn cãi. Nhờ cuộc cách mạng trong thiết kế, iPhone 17 Pro Max không chỉ đẹp hơn với kiểu dáng hai tông màu, mà còn mang lại cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn.

Trong khi đó, Samsung vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế mà họ đã theo đuổi trong nhiều năm qua trên Galaxy S25 Ultra. Mặc dù phiên bản năm nay được hưởng lợi từ khung viền titan giúp máy bền bỉ hơn các mẫu tiền nhiệm, nhưng tổng thể thiết kế trông có phần nhàm chán khi đặt cạnh đối thủ. Thêm vào đó, các cạnh phẳng của S25 Ultra cũng là một điểm trừ, tạo cảm giác hơi cấn tay khi cầm.

Phần thắng thuộc về: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Màn hình

Cả hai điện thoại đều sở hữu màn hình 6,9 inch, lý tưởng cho mọi tác vụ. Vì cả hai đều có tần số quét 120Hz, trải nghiệm chung là sự mượt mà, trơn tru khi chơi game trên cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Các bài kiểm tra màn hình cho thấy iPhone 17 Pro Max có tấm nền sáng hơn với độ sáng tối đa đạt 1.899 nits. So với con số 1.860 nits của Galaxy S25 Ultra, sự chênh lệch này gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường khi mang cả hai ra ngoài trời nắng.

Tuy nhiên, có một yếu tố giúp iPhone vượt trội hơn hẳn — đó là lớp phủ chống phản chiếu giúp giảm hiện tượng lóa. Khi đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, rõ ràng là màn hình iPhone 17 Pro Max ít bị phản chiếu hình ảnh hơn so với Galaxy S25 Ultra.

Phần thắng thuộc về: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Camera

Sau khi thử nghiệm, mỗi máy đều có những thế mạnh riêng. Bắt đầu với iPhone 17 Pro Max, máy được trang bị camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP, camera tele 5x 48MP và camera selfie Center Stage 18MP. Hai camera sau cùng là những nâng cấp mới so với iPhone 16 Pro Max tiền nhiệm.

Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra đi kèm với hệ thống bốn camera: cảm biến chính 200MP "khủng", camera góc siêu rộng 50MP, camera tele 3x 10MP và camera tele 5x 50MP. Ở mặt trước là camera selfie 12MP.

Giữa hai đối thủ, ứng dụng camera của Galaxy S25 Ultra được yêu thích hơn, phần lớn là do số lượng chế độ chụp ảnh đa dạng có thể tùy ý sử dụng. S25 Ultra cung cấp các chế độ thủ công nâng cao cho cả ảnh và video. Không chỉ vậy, máy còn có nhiều công cụ chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI giá trị hơn, như Instant Slo-Mo, Generative Edit, Sketch to Image, và nhiều hơn nữa.

So sánh về khả năng zoom, Galaxy S25 Ultra rõ ràng vượt trội về độ chi tiết và độ nét, đặc biệt là ở vùng khuôn mặt, nơi các chi tiết nhỏ được tái tạo tốt hơn. Apple đã làm rất tốt trong việc đạt được hiệu suất "chất lượng quang học" ở mức zoom 10x, nhưng vẫn mất đi một chút độ nét.

Camera chính trên cả hai điện thoại đều hoạt động rất tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, nhưng cảm biến độ phân giải cao hơn của Galaxy S25 Ultra có lợi thế hơn một chút khi zoom nhẹ. Ở mức zoom 2x, máy mang lại hình ảnh sắc nét và độ tương phản tốt hơn. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max lại cho màu sắc sống động hơn.

Cuộc đua khá sít sao với camera góc siêu rộng, khi cả hai đều bao phủ một phạm vi gần như tương đương trong các bức ảnh bãi biển. Bức ảnh chiến thắng có thể phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, với iPhone 17 Pro Max mang lại một chút u buồn với những đám mây tối hơn, đối lập với bầu trời có phần trong trẻo hơn của Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra phù hợp hơn cho việc chụp macro, vì bức ảnh cận cảnh bông hoa cúc zinnia ở trên có chi tiết vượt trội. Ngược lại, ảnh từ iPhone 17 Pro Max trông hơi mềm, nhưng nó làm nổi bật bông hoa bằng cách tăng cường độ phơi sáng.

Nhờ cảm biến hình vuông, camera Center Stage mới của iPhone 17 Pro Max giúp việc chụp ảnh selfie trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Về chất lượng, iPhone 17 Pro Max có lợi thế với nhiều chi tiết. Tông màu da cũng trông chính xác hơn so với tông màu có phần nhợt nhạt của Galaxy S25 Ultra.

Cuối cùng, Apple vẫn là "bá chủ" về khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Trong bức ảnh trên, ảnh chụp từ iPhone không chỉ sáng hơn mà còn sắc nét hơn, ghi lại được nhiều chi tiết hơn của chiếc đầu lâu trên chồng sách.

Rõ ràng cả hai điện thoại đều có những thế mạnh riêng, nhưng chiến thắng chung cuộc dành cho Galaxy S25 Ultra. Máy cho thấy hiệu suất tốt hơn từ camera tele và góc siêu rộng so với iPhone 17 Pro Max, đồng thời cung cấp các chế độ chụp ảnh phong phú và đa dạng hơn, hấp dẫn những người đam mê nhiếp ảnh.

Phần thắng thuộc về: Galaxy S25 Ultra

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Hiệu năng

Samsung và Apple luôn bám đuổi sát sao về hiệu năng, và năm nay cũng không ngoại lệ khi cả hai chiếc điện thoại đều thể hiện sức mạnh ấn tượng của mình.

Mặc dù hiệu năng của Galaxy S25 Ultra gần như không có đối thủ, nhưng iPhone 17 Pro Max cuối cùng đã chấm dứt chuỗi ngày thống trị đó, theo kết quả từ các bài test benchmark.

Trong GeekBench 6, A19 Pro đã đánh bại Snapdragon 8 Elite ở cả bài kiểm tra đơn nhân và đa nhân, đồng thời hoàn thành việc chuyển mã video bằng Adobe Rush Premiere nhanh hơn đáng kể.

Điều ấn tượng hơn nữa là hiệu năng GPU của iPhone 17 Pro Max, khi máy có thể tạo ra tốc độ khung hình mượt mà hơn trong bài kiểm tra Solar Bay Unlimited của 3DMark. Tốc độ khung hình trung bình 46,6 fps của nó cao hơn con số 42,4 fps của Galaxy S25 Ultra.

Dù các điểm số này cho thấy iPhone 17 Pro Max có hiệu năng tốt hơn, nhưng điều đó không làm lu mờ sự thật rằng Galaxy S25 Ultra vẫn phản hồi nhanh nhạy không kém trong các tác vụ hàng ngày.

Phần thắng thuộc về: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Thời lượng pin và sạc

Trong bài kiểm tra pin, iPhone 17 Pro Max cho thời gian sử dụng trong một lần sạc dài hơn Galaxy S25 Ultra. Hiệu quả sử dụng năng lượng của chip A19 Pro thực sự được thể hiện rõ, khi iPhone đạt được thời lượng 17 giờ 54 giây — một con số kỷ lục so với 14 giờ 27 phút của Galaxy S25 Ultra.

Mặc dù đứng thứ hai trong bài kiểm tra pin, tốc độ sạc 45W của Galaxy S25 Ultra lại giúp nạp lại pin nhanh hơn. Sau 15 phút sạc, Galaxy S25 Ultra đạt 37% dung lượng — trong khi 30 phút sạc lên được 71%. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max lần lượt đạt 35% và 64%.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là iPhone 17 Pro Max được cập nhật tốc độ sạc không dây 25W nhờ hỗ trợ chuẩn Qi 2.2. Galaxy S25 Ultra hỗ trợ phiên bản Qi 2 cũ hơn.

Phần thắng thuộc về: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Phần mềm và AI

Tương tự như sự thay đổi về thiết kế vật lý, phần mềm trên iPhone 17 Pro Max cũng nhận được một cuộc "đại tu" với iOS 26. Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều tính năng Apple Intelligence thực sự đặt iPhone 17 Pro Max vào thế yếu.

Bộ công cụ AI trên iPhone hoàn toàn lép vế khi so sánh với những gì Samsung cung cấp. Khả năng đa nhiệm mạnh mẽ của S25 Ultra còn được nâng cao hơn nữa nhờ sự có mặt của bút S Pen và những tiện ích đi kèm.

Gói phần mềm phong phú mà Samsung cung cấp — bao gồm cả những thứ như Samsung DeX cho phép người dùng có trải nghiệm giống như máy tính để bàn. Đó là điều bạn sẽ không tìm thấy trên iPhone 17 Pro Max.

Phần thắng thuộc về: Galaxy S25 Ultra

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra: Tổng kết

Sau khi tổng hợp kết quả các vòng đấu, người chiến thắng không thể bàn cãi trong cuộc đối đầu giữa iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra chính là mẫu flagship của Apple.

Hành trình thống trị ngôi vị điện thoại tốt nhất của Galaxy S25 Ultra kết thúc tại đây sau gần một năm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận camera và phần mềm là những lĩnh vực mà Samsung đang thống trị, và họ có thể cải thiện với Galaxy S26 Ultra khi chiếc điện thoại này ra mắt vào năm 2026.