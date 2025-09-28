Xiaomi mua Tesla Model Y về mổ xẻ, khen kỹ thuật tốt nhưng CEO Lei Jun khẳng định xe YU7 vẫn "ngon" hơn

Xiaomi đã tiến hành tháo rời từng chi tiết của Tesla Model Y để nghiên cứu, từ đó phát triển mẫu SUV điện YU7. Sản phẩm mới của hãng được đánh giá có tầm hoạt động dài hơn, không gian nội thất tối ưu hơn và nhiều công nghệ sạc nhanh hiện đại, với mức giá rẻ hơn tại thị trường Trung Quốc.

Xiaomi “mổ xẻ” Tesla Model Y để học hỏi và cải tiến

Sau khi Toyota từng tháo rời các mẫu xe Tesla để nghiên cứu, Xiaomi cũng mua nhiều chiếc Model Y đời 2026 và tiến hành phân tích kỹ thuật. Theo nhà sáng lập Lei Jun, Tesla Model Y sở hữu kỹ thuật “ấn tượng”, nhưng Xiaomi đã tận dụng việc này để tìm cách cải thiện ở nhiều khía cạnh quan trọng.

Xiaomi mua Tesla Model Y 2026 về mổ xẻ để học hỏi.

Kết quả là mẫu SUV điện đầu tiên của hãng - Xiaomi YU7 - không chỉ bắt kịp mà còn vượt Model Y ở nhiều thông số. Xe được trang bị hệ thống truyền động 800V, hỗ trợ sạc nhanh hơn, sở hữu bộ pin lớn nhất phân khúc và vẫn có giá bán thấp hơn Model Y tại Trung Quốc.

Tầm hoạt động vượt Model Y trên cùng chuẩn thử

Trong các bài thử nghiệm theo chu trình CLTC của Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau của Xiaomi YU7 đạt phạm vi hoạt động 518 dặm, cao hơn so với mức 446 dặm của Tesla Model Y RWD. Dù CLTC vốn cho kết quả “rộng rãi” hơn khoảng một phần ba so với tiêu chuẩn EPA của Mỹ, nhưng trong so sánh cùng chuẩn, Model Y vẫn thua kém YU7 về quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

CEO Lei Jun không ngần ngại khẳng định SU7 đã vượt trội so với Model Y trong nhiều khía cạnh.

Ngoài ra, nhờ thiết kế tối ưu, YU7 còn có không gian nội thất rộng rãi hơn đối thủ trực tiếp đến từ Tesla.

Chiến lược cạnh tranh trực diện với Tesla

Xiaomi vốn nổi tiếng trong lĩnh vực smartphone và thiết bị gia dụng, nhưng chỉ trong vòng hơn một năm bước vào thị trường ô tô điện với mẫu sedan SU7, hãng đã nhanh chóng ghi dấu ấn. Dù không có chuỗi tích hợp dọc hoàn chỉnh như BYD, Xiaomi tận dụng thế mạnh sản xuất thiết bị điện tử quy mô lớn để phát triển các dòng EV cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và Model Y.

Tại Trung Quốc, Xiaomi YU7 có giá rẻ hơn Model Y 2026 nhưng được trang bị cao cấp hơn, tầm hoạt động xa hơn và nhiều lợi thế khác.

Không dừng ở đó, hãng còn đặt mục tiêu thách thức các dòng cao cấp hơn như Model S hay Model S Plaid bằng SU7 Ultra và phiên bản YU7 GT sắp ra mắt. Ngoài xe điện thuần pin, Xiaomi còn được cho là đang phát triển một mẫu xe hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) với bộ pin dung lượng 80 kWh - mức cao kỷ lục cho xe lai - do CATL cung cấp, nhằm mang lại tổng phạm vi hoạt động vượt trội.