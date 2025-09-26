Bên cạnh Xiaomi 17 là phiên bản màn hình nhỏ tiêu chuẩn, Xiaomi còn ra mắt thêm 2 model Pro nữa là Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Cả 2 model Pro đều trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất thế giới. Điểm đặc biệt nằm ở màn hình phụ đặt sau máy, mang đến nhiều trải nghiệm mới như chụp selfie bằng camera chính, điều khiển nhạc, hẹn giờ, xem thông báo, thậm chí biến thành máy chơi game mini.

Xiaomi 17 Pro có màn hình phụ 2,7 inch (904 x 572 pixel) tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.500 nit. Mặt trước là màn hình LTPO OLED 6,3 inch, hỗ trợ 1-120 Hz và được bảo vệ bằng kính Dragon Crystal. Máy dùng pin 6.300 mAh với thành phần silicon cao, hỗ trợ sạc nhanh 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược 22,5W.

Cụm camera sau gồm cảm biến chính Light Fusion 950L 50 MP, ống kính Leica Summilux f/1.67 có OIS, camera periscope 50 MP với zoom quang 5x (khả năng chụp macro 20 cm) và camera góc siêu rộng 50 MP. Camera trước cũng nâng cấp lên 50 MP. Ngoài ra, máy tích hợp cảm biến ToF 3D.

Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max mang màn hình chính LTPO OLED 6,9 inch 12-bit, cùng màn hình phụ 2,9 inch. Pin đạt 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Camera giữ nguyên cảm biến chính 50 MP, nhưng ống kính tele periscope sử dụng cảm biến lớn hơn (ISOCELL GN8 1/2") và khẩu độ f/2.6, cho chất lượng cải thiện.

Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, với khả năng chịu nước ngọt ở độ sâu 4 m (17 Pro) và 6 m (17 Pro Max).

Giá bán tại Trung Quốc:

- Xiaomi 17 Pro: 12/256 GB giá 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng), 12/512 GB giá 5.300 tệ (19,6 triệu đồng), 16/512 GB giá 5.600 tệ (20,7 triệu đồng), 16/1 TB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng).

- Xiaomi 17 Pro Max: 12/512 GB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng), 16/512 GB giá 6.300 tệ (23,3 triệu đồng), 16/1 TB giá 7.000 tệ (25,8 triệu đồng).

Máy đã mở bán trực tuyến tại Trung Quốc, thời gian ra mắt quốc tế và tại Việt Nam dự kiến sẽ cao hơn mức giá quy đổi.