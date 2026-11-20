Bị cáo cho biết chồng sau của Thái Thiên Phượng vốn có cảm tình với mình trước và vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với cô sau khi làm thủ tục ly hôn.

Chồng cũ của người mẫu quá cố Abby Choi Tin-fung (Thái Thiên Phượng) đã khai nhận trước tòa rằng hai người vẫn duy trì quan hệ thân mật sau khi cô tái hôn, tạo nên một mối quan hệ tay ba phức tạp bao gồm cả người chồng mới của cô.

Lời khai này được Alex Kwong Kong-chi (Quảng Cảng Trí) đưa ra khi tiếp tục lấy lời khai tại Tòa án Cấp cao vào hôm thứ Năm (19/11), đánh dấu ngày xét xử thứ 41 của vụ án sát hại và phân xác cô gái 28 tuổi xảy ra vào tháng 2 năm 2023.

Alex Kwong khai trước tòa rằng anh vẫn giữ liên lạc với Choi sau khi trốn sang Trung Quốc đại lục, cả hai thường xuyên gọi điện thoại và gọi video nhiều lần mỗi ngày. Khi được hỏi liệu anh có còn coi hai người là vợ chồng hay bạn đời hay không, bị cáo mô tả mối quan hệ này là "phức tạp" và nói rằng rất khó để giải thích.

Từ trái qua: Thái Thiên Phượng, Quảng Cảng Trí, Đàm Phương Tuấn

Theo lời Kwong, chính Choi là người lo liệu thủ tục ly hôn, dù anh không nhớ rõ cuộc hôn nhân của họ chính thức kết thúc vào năm nào. Anh nói thêm rằng mình đã hôn và quan hệ tình dục với Choi sau khi cô tái hôn với Chris Tam Fong-chun (Đàm Phương Tuấn), đồng thời khẳng định gia đình nhà Tam "không bận tâm" đến chuyện này.

Anh tiết lộ thêm rằng mình đã quen biết Tam từ năm 11 tuổi và thừa nhận có chút buồn bã khi Choi tái hôn, nhưng vẫn chúc phúc cho họ. Kwong tuyên bố rằng Chris thích anh trước, nhưng vì gia đình Tam muốn có con nên cuối cùng cả ba người đã ở bên nhau, đồng thời nhắc lại việc Tam từng mua cho anh một tô bún gạo để bày tỏ tình cảm.

Kwong cũng đồng tình khi luật sư bào chữa gợi ý gọi mối quan hệ của họ là một "cuộc tình tay ba", và nói thêm rằng Choi từng tâm sự với anh rằng cô kết hôn với Tam là vì tiền.

Liên quan đến việc chia tay bạn gái ở Trung Quốc theo yêu cầu của Choi, Kwong cho biết nếu tính thêm cả cô bạn gái Ivy Lo mà anh quen tại đại lục vào năm 2022, thì đây sẽ là một "cuộc tình tay tư". Dù gọi mối quan hệ với Lo là "nghiêm túc", anh kể lại rằng một ngày nọ, khi anh đang ở nhà của Lo, Choi đã ráo riết tìm kiếm anh.

Anh nhớ lại rằng lúc đó Abby tìm anh rất lo lắng nhưng anh không dám nghe máy. Anh nói thêm rằng Choi đã cố gắng liên lạc với mình trong ba ngày liên tiếp, thậm chí còn nhờ mẹ cô liên hệ với bạn bè của anh khi anh đang ở Trung Sơn.

Kwong cho biết cuối cùng anh đã nói với Choi rằng mình đang hẹn hò với Lo, người mà Choi cũng biết qua Instagram. Theo lời khai, Choi đã rất buồn và cầu xin anh quay về Hong Kong, dẫn đến việc sau đó anh chia tay Lo và trở về Hong Kong để chăm sóc các con.

Chỉ vài tuần sau khi kể cho Choi nghe về mối quan hệ mới này, Kwong đã thu dọn hành lý với sự giúp đỡ của người bạn tên Herman và đi tàu cao tốc trở lại Hong Kong vào ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Hiện tại, Alex Kwong cùng cha là Kwong Kau (Quảng Cầu) và anh trai Anthony Kwong Kong-kit (Quảng Cảng Kiệt) đang bị truy tố chung về tội giết hại Abby Choi. Cả ba đều phủ nhận cáo buộc giết người nhưng đã nhận tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp.

Nguồn: The Standard