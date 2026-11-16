Xét xử vợ chồng cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 23/11.





Bà Phạm Thị Hòa (ngoài cùng bên trái), cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Sen Tài Thu, bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hà Nội, làm chủ tọa.

Cáo trạng xác định khoảng tháng 5/2023, khi nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương lo sợ bị xử lý hình sự nên tìm người giúp đỡ. Thông qua quan hệ xã hội, Hương quen Nguyễn Thanh Tú. Dù biết chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan làm nghề tự do, không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết vụ việc, Tú vẫn đưa ra những lời giới thiệu gian dối rằng Lan có quan hệ rộng, đặc biệt với lãnh đạo trong ngành công an. Sau đó, Tú đưa Hương cùng chồng là Nguyễn Thanh Hải đến gặp Lan.

Theo cáo trạng, Lan tiếp tục nhiều lần hẹn vợ chồng Hương đến căn hộ tại tòa R4B, khu đô thị Royal City, Hà Nội để bàn cách giúp Hương. Lan yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ điều tra, không bị xử lý hình sự hoặc được giảm án nếu bị khởi tố. Trước mắt, Lan yêu cầu giao 10 tỉ đồng. Lần giao tiền thứ nhất diễn ra khoảng tháng 9/2023. Theo yêu cầu của Lan, Tú gọi điện cho ông Hải mang tiền đến nhà chị gái mình. Ông Hải trực tiếp mang 10 tỉ đồng đến căn hộ của Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của M.T.L., con gái Lan. Khoảng một tuần sau, Lan gọi Hương, Hải và Tú đến nhà, thông báo đã dùng 1 tỉ đồng để lo việc, còn 9 tỉ đồng. Lan nói cần tổng cộng 20 tỉ đồng để tiếp tục lo cho Hương, yêu cầu mang thêm 11 tỉ đồng và được đáp ứng.

Đến đầu tháng 10/2023, tại căn hộ của mình, Lan tiếp tục nói với vợ chồng Hương rằng 20 tỉ đồng đã nhận trước đó được dùng để lo việc, nay cần thêm 5 tỉ đồng để nhờ người giúp Hương.

Theo cáo trạng, ông Hải tiếp tục mang 5 tỉ đồng đựng trong một ba lô màu đen đến nhà Lan. Lúc này Tú đã có mặt tại căn hộ. Lan yêu cầu hai người mang ba lô tiền vào phòng ngủ, cất dưới gầm giường. Tương tự lần trước, Tú và Hải nhấc đệm giường, lấy tiền từ ba lô xếp xuống gầm giường rồi kiểm đếm đủ 5 tỉ đồng. Như vậy qua ba lần giao nhận, vợ chồng Hương đã đưa cho Lan tổng cộng 26 tỉ đồng, gồm lần đầu 10 tỉ, lần thứ hai 11 tỉ và lần cuối 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên cơ quan công tố xác định sau khi nhận tiền, Lan không gọi điện hay nhờ bất kỳ ai can thiệp để giúp Hương tránh bị xử lý hình sự. Thay vào đó, Lan sử dụng 9,5 tỉ đồng mua căn hộ tại tòa R4B, Royal City, gửi 10 tỉ đồng vào hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 tỉ đồng, đứng tên con gái. Số còn lại được sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Đối với hai sổ tiết kiệm, cáo trạng xác định việc gửi tiền đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có. Đây là căn cứ để truy tố Lan thêm tội rửa tiền.

Tại cơ quan điều tra, Lan và Tú khai nhận hành vi. Hai người đã tự nguyện giao nộp đủ 25 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt. Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ vai trò chính trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt 25 tỉ đồng, còn Nguyễn Thanh Tú là đồng phạm giúp sức. Dù Tú không được chia tiền, nhưng cơ quan công tố xác định người này đã tích cực giúp chị gái thực hiện hành vi.

Con gái Nguyễn Thị Ngọc Lan là M.T.L. được xác định không tham gia hành vi chiếm đoạt và không biết nguồn gốc bất hợp pháp của 10 tỉ đồng gửi tiết kiệm đứng tên mình, nên không có căn cứ xử lý về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, trước khi xảy ra câu chuyện lừa "chạy án" 26 tỉ đồng, Sen Tài Thu đã huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Đến nay, 266 nhà đầu tư đã trình báo, với số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỉ đồng. Trong vụ án này, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.