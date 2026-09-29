Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải, với cáo buộc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên phải rời phòng xử và được đưa đến trung tâm y tế.

Phiên toà xét xử tài xế xe tải trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong. Clip Nhật Huy

