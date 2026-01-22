Xếp hạng trữ lượng khí đốt trên thế giới: Nga, Iran và Qatar chiếm ưu thế, Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê, tổng trữ lượng khí đốt thế giới đang có sự phân hóa rõ rệt.

Nhóm 3 ông lớn của thế giới là Nga, Iran và Qatar đang nắm giữ hơn 1 nửa trữ lượng của thế giới. Cụ thể, Nga đứng đầu với 1.321 nghìn tỷ feet khối. Iran xếp thứ hai với 1.134 nghìn tỷ feet khối và Qatar giữ vị trí thứ ba với 871 nghìn tỷ feet khối. Chỉ riêng ba quốc gia này đã kiểm soát hơn 50% tổng trữ lượng khí tự nhiên của toàn thế giới, tạo ra ảnh hưởng mang tính quyết định đến thị trường năng lượng quốc tế.

Xếp sau nhóm dẫn đầu là Turkmenistan (480 nghìn tỷ feet khối) và Hoa Kỳ (446 nghìn tỷ feet khối). Trong khi đó, tại khu vực châu Á, Trung Quốc ghi nhận trữ lượng 297 nghìn tỷ feet khối, khẳng định vị thế đáng kể trong bản đồ năng lượng khu vực. Các quốc gia Trung Đông khác như Ả Rập Xê Út và UAE cũng duy trì mức dự trữ dồi dào.

Việt Nam hiện đứng ở nhóm dưới của danh sách thống kê với trữ lượng khoảng 23 nghìn tỷ feet khối. Dù con số này khiêm tốn so với các "gã khổng lồ" năng lượng, đây vẫn là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện và phát triển công nghiệp trong nước trong lộ trình chuyển dịch năng lượng.