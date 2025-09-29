Trong suốt nhiều năm qua, bộ truyện Doraemon không chỉ là tuổi thơ của hàng triệu độc giả mà còn trở thành kho tàng về tình bạn, trí tuệ và những bài học đời thường. Nếu như trước đây, người ta hay bàn về chỉ số thông minh (IQ) của các nhân vật thì ngày nay, khái niệm EQ (trí tuệ cảm xúc), cũng được đem ra mổ xẻ. Bởi rõ ràng, việc sống vui vẻ, biết thấu hiểu và xử lý mối quan hệ cũng quan trọng không kém gì thông minh. Thế nên, thử tưởng tượng một ngày chúng ta xếp hạng EQ của nhóm bạn Doraemon thì kết quả sẽ thế nào?

1. Shizuka

Nếu EQ là khả năng thấu cảm, tinh tế và biết quan tâm, thì Shizuka chính là “quán quân” của nhóm. Cô bé luôn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, tử tế, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn bè. Ngay cả khi Nobita vụng về, Shizuka cũng hiếm khi tỏ ra khó chịu, trái lại luôn khích lệ. Cô bé ấm áp, khéo léo trong ứng xử, khiến ai cũng muốn ở gần. Không phải ngẫu nhiên mà Shizuka trở thành hình mẫu “crush quốc dân” của bao thế hệ, bởi EQ cao giúp cô luôn biết cân bằng mối quan hệ và gieo niềm vui cho người khác.

Shizuka

2. Doraemon

Là “người bảo hộ” của nhóm, Doraemon sở hữu EQ đáng nể. Dù nhiều lúc cau có vì Nobita hay gây rắc rối, chú mèo máy vẫn biết cách kiềm chế và tìm giải pháp. Điểm mạnh của Doraemon là khả năng nhìn xa, cân nhắc lợi hại và điều tiết cảm xúc tập thể. Có thể nói, nếu không có Doraemon, nhóm bạn sẽ tan rã vì những xích mích nhỏ. EQ của Doraemon thể hiện rõ ở chỗ luôn cân bằng giữa nghiêm khắc và bao dung, đôi khi quát mắng, nhưng sau đó lại là người âm thầm giúp đỡ Nobita nhiều nhất.

Doraemon

3. Suneo

Suneo vốn hay bị ghét vì tính khoe khoang và a dua theo Jaian. Nhưng nhìn ở góc độ EQ, cậu lại có khả năng đọc tình huống khá tốt. Suneo biết nịnh nọt, biết “chọn phe” để bảo toàn bản thân, đồng thời cũng khéo trong việc lấy lòng người lớn. Đúng là EQ kiểu “khôn lỏi” chứ không phải EQ tích cực, nhưng điều này cho thấy Suneo hiểu rõ cảm xúc người khác và biết cách xoay chuyển tình thế. Đặt vào môi trường xã hội thực tế, Suneo có lẽ sẽ là người giỏi quan hệ, nhanh nhạy trong networking, chỉ tiếc rằng cậu hay dùng khả năng này để trêu chọc Nobita nên thường mất điểm.

Suneo

4. Jaian

Jaian nổi tiếng nóng tính, dễ nổi giận và hay bắt nạt bạn bè. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, EQ của Jaian chắc chắn bị xếp cuối. Nhưng công bằng mà nói, cậu ta không phải là người vô cảm. Những lúc nguy hiểm thật sự, Jaian vẫn dám xả thân bảo vệ bạn bè, cho thấy bên trong lớp vỏ “đại ca” là một trái tim không hề lạnh lùng. EQ của Jaian thấp ở khoản kiểm soát cơn giận, nhưng lại cao ở sự trung thành. Người EQ cao chưa chắc lúc nào cũng dịu dàng, mà quan trọng là biết lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm – và Jaian ít nhiều đã thể hiện được điều đó trong vài tình huống đặc biệt.

Jaian

5. Nobita

Ai cũng nghĩ Nobita EQ thấp, bởi cậu vụng về, hay khóc lóc và bị bắt nạt. Thế nhưng, thử nhìn kỹ lại, Nobita thật ra sở hữu EQ rất riêng. Cậu dễ đồng cảm, dễ khóc cũng đồng nghĩa với việc rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nobita biết quan tâm đến động vật, sẵn sàng hy sinh đồ mình thích để người khác vui.

Đặc biệt, cậu có khả năng tha thứ đáng kinh ngạc, dù bị Jaian hay Suneo bắt nạt bao nhiêu lần vẫn quay lại chơi cùng. Đó là biểu hiện của một trái tim bao dung - thứ mà nhiều người trưởng thành còn khó có được. Nói Nobita EQ thấp chỉ đúng ở khía cạnh thiếu bản lĩnh kiểm soát bản thân, còn ở mặt nhân hậu và sự đồng cảm thì cậu lại khiến người khác bất ngờ.

Nobita

Bảng xếp hạng tổng thể:

- Shizuka: Top 1, EQ cao nhất nhờ sự tinh tế và dịu dàng.

- Doraemon: Top 2, EQ gắn với trách nhiệm và cân bằng tập thể.

- Suneo: Top 3, EQ kiểu khôn khéo nhưng thiếu chân thành.

- Nobita: Top 4, gây bất ngờ vì giàu đồng cảm, chỉ thua ở khoản yếu đuối.

- Jaian: Top 5, EQ thấp do nóng nảy, nhưng bù lại có lòng trung thành.

Kết quả này có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Thì ra trong nhóm bạn tưởng toàn trò nghịch ngợm, mỗi người đều có một dạng EQ riêng biệt. EQ không chỉ nằm ở sự khéo léo trong lời nói, mà còn ở cách ta quan tâm, đồng cảm và trung thành với người khác.