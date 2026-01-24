Ngôi nhà ấy không phải biệt thự, không thuê kiến trúc sư nổi tiếng, cũng chẳng có đồ nội thất xa xỉ. Nhưng sau 3 năm sinh hoạt, căn hộ vẫn gọn gàng, trống trải và dễ chịu đến mức khiến người xem phải dừng lại suy nghĩ: rốt cuộc vấn đề không nằm ở việc dọn nhà, mà nằm ở cách thiết kế ngay từ đầu.

Một căn hộ 80m², không designer – nhưng tủ thì tính rất xa

Chủ nhân căn hộ là một cư dân mạng có tên Superman’s Home. Diện tích sử dụng khoảng 80m², chi phí cải tạo và đóng tủ rơi vào khoảng 100.000 NDT (380 triệu). Con số không hề thấp, nhưng điều khiến tôi ấn tượng là toàn bộ khoản tiền này tập trung gần như tuyệt đối cho hệ tủ lưu trữ.

Không trang trí cầu kỳ, không chạy theo xu hướng. Cả căn nhà xoay quanh một triết lý rất rõ ràng: ở lâu thì phải gọn, muốn gọn thì phải có chỗ cất.

Và cách anh làm là: 6 chiếc tủ, đặt đúng chỗ, dùng đúng việc.

1. Tủ giày ở lối vào: Giải quyết mớ lộn xộn ngay từ cửa

Căn hộ không có tiền sảnh riêng, nên ngay khi bước vào nhà là không gian sinh hoạt chung. Để tránh cảm giác “mở cửa là thấy bừa”, Superman thiết kế một hệ tủ dày khoảng 400mm ở bên phải, nối liền với tủ phòng ăn. Bên trái là tủ giày cao kịch trần, đủ chỗ cho giày dép, áo khoác, túi xách và đồ dùng đi ra ngoài.

Nhờ vậy, mọi thứ đáng ra sẽ vứt ở ghế sofa hay móc tạm sau cửa đều biến mất ngay từ lối vào.

2. Tủ TV phòng khách: Muốn phòng khách gọn, đừng chỉ trách thói quen

Phòng khách rộng 3,6m, đặt TV 75 inch – một kích thước không nhỏ. Nhưng điều giữ cho không gian này luôn gọn gàng lại nằm ở chiếc tủ TV cao 2,35m, dài hơn 4m và sâu 35cm.

Thiết kế tuân theo quy tắc 80% tủ kín – 20% tủ hở. Đồ dùng, thiết bị, giấy tờ, đồ lặt vặt đều được “giấu” vào phần kín; chỉ giữ lại một số món trưng bày cần thiết.

Kết quả là: phòng khách trông lúc nào cũng sạch, dù vẫn sinh hoạt bình thường mỗi ngày.

3. Tủ phòng ăn: Khi một chiếc tủ thay được cả phòng kho

Phòng ăn nằm đối diện phòng khách, nhiều ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt. Do bếp mở nên khu vực này được thiết kế thêm vách ngăn mềm để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Hệ tủ phòng ăn dùng cùng tông gỗ với tủ TV, cửa trắng ngà, tạo cảm giác liền mạch. Toàn bộ bát đĩa, cốc chén, nồi cơm điện, máy pha cà phê… đều được đưa về đây.

Chiếc bàn ăn đặt giữa, đủ cho 4 người, có thể kéo dài khi cần tiếp khách. Không thừa chi tiết, không chiếm chỗ vô ích. Nhìn vào là thấy rõ: từng mét vuông đều được tính toán.

4. Tủ bếp: Không gian nhỏ buộc phải lưu trữ mạnh

Sau khi dỡ bỏ tường ngăn, khu bếp trở thành bếp mở, bố trí chữ U, màu trắng, kết hợp gạch ốp giả gỗ tạo cảm giác ấm áp.

Bếp được chia rõ khu rửa - khu sơ chế - khu nấu, di chuyển thuận tiện. Các vật dụng nhỏ được treo tường, tận dụng không gian dọc. Góc tủ lạnh được bố trí kệ phụ để tăng chỗ chứa.

Đặc biệt, chủ nhà vẫn chừa chỗ cho máy rửa bát và xe đẩy – một quyết định rất “thực tế”, vì bếp dùng lâu mới thấy hết giá trị của những món này.

5. Tủ quần áo phòng ngủ: Ít mét vuông càng cần tủ chuẩn

Phòng ngủ chưa tới 10m², nhưng không hề chật. Cửa sổ lồi không tháo được được ốp gỗ, biến thành góc đọc sách, uống trà.

Giường gỗ sồi, ga giường cotton lanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Tủ quần áo trắng, không tay nắm, cao kịch trần, đặt sát tường. Không phô trương, không chiếm diện tích, nhưng đủ dùng cho sinh hoạt dài hạn.

6. Tủ phòng tắm: Nhỏ nhưng quyết định sự gọn gàng mỗi ngày

Phòng tắm tách khô - ướt, bồn rửa đặt bên ngoài. Máy giặt sấy âm tường. Mặt bàn bồn rửa là chậu sứ liền khối, phía dưới là ngăn kéo – tiện hơn nhiều so với tủ bản lề.

Gương thông minh kết hợp tủ gương giúp tăng gấp đôi không gian chứa đồ. Gạch tường, sàn màu trắng mờ, đồng bộ cả nắp thoát nước, tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Bài học rút ra: Nhà gọn không phải vì ít đồ, mà vì có chỗ cho đồ

Sau khi xem xong căn hộ này, tôi nhận ra một điều rất rõ: nhà có gọn hay không không phụ thuộc vào việc bạn chăm dọn đến đâu, mà phụ thuộc vào việc ngay từ đầu, bạn có thiết kế đủ chỗ cất đồ hay không.

Tủ làm đúng – nhà nhẹ đầu. Tủ làm sai – dọn cả đời vẫn mệt.

Và có lẽ, đây là bài học đáng giá nhất mà căn hộ 80m² với “6 chiếc tủ” này mang lại.