Xem xét xử phạt Running Man vì cảnh quay nhạy cảm

Nhiều nghệ sĩ bị réo gọi trong vụ việc gây xôn xao của Running Man.

Sáng 30/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, chương trình Running Man đã bị xem xét xử phạt vì 1 cảnh quay nhạy cảm. Ở phân cảnh này, Ahn Eun Jin đã bị ép hôn đồng nghiệp nam trong chương trình. Nhiều khán giả ngay sau đó đã nộp đơn khiếu nại với lý do: việc phát sóng cảnh quay mang tính chất ép buộc khách mời phải hôn nhau trong khung giờ xem truyền hình dành cho cả gia đình là điều không phù hợp.

Và mới đây, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã tiến hành thẩm định cảnh quay nói trên nhằm xem xét đưa ra hình thức xử phạt đối với ekip Running Man. Tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng đánh giá đã có sự bất đồng quan điểm. Ủy viên Hong Mi Ae nhấn mạnh: “Tôi cho rằng cảnh yêu cầu nữ khách mời phải hôn như vậy chắc chắn sẽ làm nảy sinh tranh cãi về quấy rối tình dục trên sóng truyền hình, đặc biệt là khi người chơi đã tỏ ra bối rối hoặc chần chừ. Việc biến hình thức thể hiện như vậy thành chất liệu gây cười trên sóng truyền hình là hoàn toàn không thích hợp”.

Trái lại, Trưởng tiểu ban Thẩm định Phát thanh Truyền hình Kim Min Jung lại đưa ra nhận định: “Việc sử dụng cách thức tiếp xúc cơ thể làm chất liệu trò chơi đúng là có thể gây ra đôi chút khó chịu. Nhưng xét thấy các khách mời đã nhận thức rõ nội dung, format trò chơi rồi mới tự nguyện tham gia, nên rất khó để coi đây là 1 tình huống ép buộc tiếp xúc cơ thể trái với ý muốn của họ”.

Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc mở cuộc họp nhằm xem xét xử phạt Running Man vì phân cảnh Ahn Eun Jin bị ép hôn đồng nghiệp nam. Ảnh: Naver

Theo kết quả cuộc họp, Trưởng tiểu ban Thẩm định Phát thanh Truyền hình Kim Min Jung cùng các ủy viên Kim Woo Seok, Kim Il Gon và Jo Seung Ho đều thống nhất ý kiến “Không có vấn đề gì với cảnh quay của Running Man”, trong khi ủy viên Hong Mi Ae kiến nghị nên đưa ra hình thức nhắc nhở đối với ekip chương trình.

Cuối cùng, theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số, kết quả chung cuộc là Running Man không phải đối mặt với bất kỳ hình thức xử phạt nào với cảnh quay gây tranh cãi.

Còn nhớ trong tập phát sóng ngày hôm đó, Ahn Eun Jin - Kim Moo Joon đã xuất hiện với tư cách khách mời và tham gia vào trò chơi cùng các thành viên cố định. Trò chơi diễn ra theo luật: người chơi bị bịt mắt phải đoán xem ai là người vừa hôn mình. Ở phân cảnh gây tranh cãi, Ahn Eun Jin đã hôn lên cổ tay Yang Se Chan, sau đó cô liên tục nhận được yêu cầu phải hôn thêm.

Sau khi chương trình lên sóng, khán giả đã vô cùng phẫn nộ cách dàn cast dồn ép Ahn Eun Jin phải hôn đồng nghiệp nam. Hàng trăm bình luận xuất hiện chỉ trích các thành viên Running Man có hành vi “quấy rối tình dục” trắng trợn.

“Thật là kinh khủng”, “Họ vẫn chơi những trò chơi nửa vời này ở thời điểm hiện tại sao?”, “Bạn biết đấy, mọi người đã chỉ trích ngành công nghiệp phim Hàn Quốc vì quá thiên về nam giới. Nhưng tôi nghĩ ngành giải trí Hàn Quốc còn tệ hơn”, “Mọi người mất trí rồi sao? Đây có thực sự là chương trình phát sóng bây giờ không đấy?”, “Tôi còn sốc hơn nữa vì nhà sản xuất chính của chương trình này là một phụ nữ”, “Sao lại cứ liên tục ép buộc cô ấy phải hôn vậy”, “Sao lại thế này? Họ có thể làm nhiều thứ hay hơn nhiều… như hôn nhau trên giấy, dùng sticker hình môi, hay bất kỳ trò chơi nào liên quan đến hôn nhau. Thế này là tệ nhất. Chỉ nhìn ảnh chụp màn hình thôi cũng thấy khó chịu rồi”, netizen thi nhau “ném đá” ekip Running Man.

Bất chấp ý kiến phẫn nộ từ nhiều khán giả, sau cùng ekip Running Man hoàn toàn không bị xử phạt vì cảnh quay nhạy cảm liên quan tới Ahn Eun Jin.