Xem xét bổ sung cơ chế, chính sách đặc biệt làm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Anh Văn |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong sáng 3/2 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết, gồm: Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1.

Trước những yêu cầu mới của thời kỳ phát triển, vào cuối năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Thủ tướng đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo sát sao và các bộ, ngành, cơ quan tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và có kết quả cụ thể xúc tiến mạnh mẽ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực…

Đặc biệt, sau nhiều vòng đàm phán, đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

