Xem Ukraine tấn công tàu khu trục mang tên lửa Kalibr của Nga ở Biển Đen

Hoàng Vân |

Trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào cảng Novorossiysk của Nga đêm 6/4, Ukraine đã đánh trúng tàu khu trục Admiral Makarov mang tên lửa Kalibr.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc UAV Ukraine tấn công tàu khu trục Admiral Makarov của Nga ở Biển Đen, ngày 6/4/2026.

Đoạn video về cuộc tấn công đã được chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi đăng tải trên trang cá nhân chính thức của ông hôm 6/4.

Thông tin làm rõ sau đó đã xác nhận con tàu bị tấn công là tàu khu trục Admiral Makarov lớp Burevestnik, thuộc Dự án 11356R, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Đáng chú ý, cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hệ thống tên lửa phòng không và radar giám sát của tàu, khiến cho khả năng bắn hạ UAV trở nên khó khăn, như đã thấy trong đoạn video về vụ tấn công.


Mục tiêu của cuộc tấn công dường như là cầu tàu hoặc khu vực ngay phía trước cầu tàu, nơi đặt hệ thống phóng thẳng đứng.

Thiệt hại đối với cầu tàu có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng hoạt động trên biển của tàu, mặc dù các chức năng chiến đấu được điều khiển từ một trung tâm chỉ huy nội bộ.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công vào các bệ phóng sẽ trực tiếp vô hiệu hóa khả năng chiến đấu chính của tàu. Việc đánh giá sâu hơn sẽ cần đến hình ảnh vệ tinh chi tiết về Novorossiysk.

Tuy nhiên, chắc chắn một điều là, Novorossiysk - nơi trở thành căn cứ trọng yếu mới của Hạm đội Biển Đen Nga, sau khi nhiều tàu chiến được di dời từ Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine, đang trở thành "nghĩa địa" cho các tài sản hải quân Nga.

Một tháng trước đó, đêm 2/3, một tàu khu trục khác cùng lớp tên là Admiral Essen, đã bị trúng đạn ở Novorossiysk và bị hư hại nghiêm trọng.

- Ảnh 2.

Tàu khu trục Admiral Essen bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Ukraine, ngày 2/3/2026.

Theo Defense Express
