Xem UAV Ukraine phá hủy đường truyền vệ tinh Nga đến Yamal-601

Hoàng Vân |

Ngày 30/3, các binh sĩ điều khiển UAV của Ukraine đã tấn công một ăng-ten liên lạc vệ tinh, được kết nối với hệ thống Yamal-601 của Nga.

UAV Ukraine phá hủy ăng - ten vệ tinh Nga Yamal - 601 trong chiến dịch công nghệ 2026 - Ảnh 1.

Ăng - ten Yamal-601 của Nga.

Theo đoạn video do Trung đoàn đột kích 413 công bố, các binh sĩ đã xác định và phá hủy 1 ăng-ten liên lạc vệ tinh được cấu hình để hoạt động với vệ tinh Yamal-601.

Cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống UAV và được công khai ghi lại vào ngày 30/3.

Ăng-ten mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lực lượng Nga duy trì sự phối hợp thời gian thực giữa các đơn vị bộ binh và người điều khiển UAV.

Bằng cách vô hiệu hóa nó, lực lượng Ukraine đã tạm thời làm gián đoạn khả năng điều khiển các cuộc tấn công hiệu quả của đối phương tại khu vực đó trên mặt trận.

Trung đoàn nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy không chỉ nhằm vào các mục tiêu vật chất, mà còn nhằm làm suy yếu mạng lưới chỉ huy và kiểm soát rộng lớn hơn.

Trong chiến đấu hiện đại, liên lạc vệ tinh là thiết yếu để đồng bộ hóa các hoạt động, chỉ đạo hỏa lực và duy trì nhận thức tình hình.

Hệ thống Yamal-601, được phóng vào năm 2019, là một trong những vệ tinh tiên tiến nhất trong mạng lưới thông tin liên lạc Yamal của Nga.

Được vận hành trong một hệ thống thuộc sở hữu của Gazprom, chòm sao vệ tinh này được Nga giới thiệu như một lựa chọn thay thế cho các dịch vụ vệ tinh phương Tây, bao gồm cả Starlink.

Đáng chú ý, các thế hệ vệ tinh Yamal trước đây dựa vào các linh kiện điện tử nước ngoài, bao gồm công nghệ của Nhật Bản và Ý, phần lớn trong số đó đã trở nên không thể tiếp cận được đối với Nga do các lệnh trừng phạt quốc tế.

Điều này đã làm phức tạp các nỗ lực mở rộng hoặc thay thế các phần của mạng lưới.

Vùng phủ sóng của hệ thống vệ tinh Yamal trải rộng trên một số khu vực lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát, khiến các trạm thu phát sóng mặt đất trở thành mục tiêu quan trọng.

Việc phá hủy các ăng-ten này làm giảm hiệu quả liên lạc của Nga tại các khu vực tác chiến cụ thể, dù chỉ là tạm thời.

Theo Defense Express
Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

