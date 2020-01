Xem tuổi xông nhà, xông đất 2020 hợp tuổi gia chủ đem lại may mắn

Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới, gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi để mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp.



Vì vậy, để có một năm mới thuận lợi, may mắn chủ nhà cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới 2020. Để chọn xem tuổi tìm được người xông nhà đầu năm 2020 may mắn thuận cần phải chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành phải hợp với tuổi của chủ nhà.

Đồng thời năm xông nhà cũng cần phải có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành hợp với tuổi của người đến xông nhà.

Vì điều này sẽ đem đến một năm đầy bình an, may mắn và hanh thông cho gia chủ. Từ sức khỏe, tình cảm, công việc, tiền tài, v.v. năm đó đều được tốt đẹp.

Ngược lại nếu người đến xông nhà vào đầu năm Canh Tý 2020 có tuổi không hợp với gia chủ và năm xông đất. Điều này sẽ mang đến những khó khăn, tai họa trong suốt một năm đó cho chủ nhà.

Tuy nhiên nếu tuổi gia chủ hợp với bản thân và năm xông nhà thì cũng có thể tự xông đất đầu năm cho nhà mình.

Việc xem và chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh gia chủ đầu xuân năm Canh Tý 2020 là rất quan trọng để đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Mặt khác, người được chọn để đến xông đất đầu năm 2020 ngoài phải đáp ứng điều kiện về tuổi thì còn phải có những tiêu chí khác.

Cụ thể thì người đó phải tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra... thì mọi chuyện trong suốt một năm đó được may mắn gấp bội lần.

Đồng thời người được mời đến xông nhà cũng cần tránh những người đang có tang.

Trong trường hợp gia chủ đang có tang thì cần kiêng kỵ không đi đến nhà người khác trước sáng mồng một. Hoặc đi mừng tuổi nhằm tránh đi những điều không may mắn, bất lợi cho gia đình họ...

Theo các chuyên gia phong thủy, các tuổi sau đây xông đất phù hợp với gia chủ năm Canh Tý 2020 là: Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với gia chủ năm Canh Tý 2020 là: Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu).

Dưới đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo.