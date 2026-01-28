Xem trước Vespa 946 Horse sắp về Việt Nam: Phiên bản giới hạn dành cho người chơi Vespa hệ tuổi ngựa, giá về Việt Nam dễ rơi tầm nửa tỷ

Vespa vừa xác nhận phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam thông qua một số đại lý ủy quyền, dự kiến từ đầu tháng 2/2026. Đây là mẫu xe được Vespa phát triển nhằm chào mừng năm Bính Ngọ, thuộc dòng Vespa 946 sản xuất giới hạn lấy cảm hứng từ các con giáp như thỏ, rồng và rắn, với hình ảnh loài ngựa được lựa chọn làm chủ đề cho năm nay.

Vespa 946 Horse sở hữu tông màu nâu trầm làm chủ đạo, kết hợp giữa các bề mặt sơn mờ và bóng trên thân xe bằng thép. Logo đặt bên dưới yên xe được mạ vàng làm điểm nhấn với tạo hình móng ngựa. Thiết kế tổng thể vẫn dựa trên kiểu dáng đặc trưng của Vespa 946, nhưng được nhấn mạnh hơn vào các chi tiết trang trí và vật liệu cao cấp.

Yên xe được bọc da và hoàn thiện thủ công, lấy cảm hứng từ trang bị cưỡi ngựa. Chất liệu này cũng xuất hiện trên tay lái và gương chiếu hậu, tạo sự đồng bộ cho xe. Theo Vespa, phiên bản Horse đi kèm một số phụ kiện thiết kế riêng, bao gồm túi da gắn phía sau xe và kính chắn gió với giá đỡ bằng nhôm. Ngoài ra, mũ bảo hiểm dạng mang logo mạ vàng ba chiều cũng được giới thiệu cùng mẫu xe này và sẽ được bán với số lượng giới hạn.

Bên cạnh mẫu xe, Vespa cho biết tại Việt Nam sẽ đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thời trang capsule mang tên In Sella. Bộ sưu tập này bao gồm các sản phẩm trang phục và phụ kiện lifestyle lấy cảm hứng từ di sản thiết kế của Vespa, sử dụng tông màu xanh navy làm chủ đạo, cùng các chi tiết nhận diện như logo và họa tiết thêu.

Hiện Vespa chưa công bố số lượng Vespa 946 Horse phân bổ cho thị trường Việt Nam cũng như mức giá bán chính thức. Tuy nhiên, tương tự các phiên bản 946 giới hạn trước đây, mẫu xe này được dự đoán sẽ hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm và những người tìm kiếm một mẫu Vespa mang tính biểu tượng, thay vì tập trung vào yếu tố sử dụng phổ thông. Tham khảo giá bán các năm trước, ở Việt Nam, Vespa 946 bản Rắn năm 2025 có giá 460 triệu đồng, bản Rồng năm 2024 giá 455 triệu đồng và năm 2023 bản Thỏ giá 425 triệu đồng. Như vậy, giá Vespa 946 Horse hoàn toàn có thể rơi vào tầm gần nửa tỷ đồng.

Một số hình ảnh chi tiết của Vespa 946 Horse: