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Xem trước SUV 7 chỗ được mong đợi của Honda

Lê Tuấn
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Mẫu SUV mới của Honda dự kiến có cấu hình 7 chỗ và thiết kế khác biệt so với các dòng xe đang bán của hãng.

Một nguyên mẫu thử nghiệm SUV mới của Honda tiếp tục được bắt gặp khi chạy thử tại Nhật Bản. Dựa trên hình ảnh rò rỉ, tạp chí Headlightmag của Thái Lan dự đoán đây là Avancier thế hệ mới - mẫu SUV 7 chỗ dành cho thị trường Đông Nam Á.

Tạp chí này cũng đã dựng nên bản phác họa dự đoán ngoại hình của xe, qua đó cho thấy cái nhìn đầu tiên về Honda Avancier thế hệ mới.

Hình ảnh nguyên mẫu chạy thử và bản dựng dự đoán thiết kế SUV 7 chỗ mới của Honda. Ảnh: Headlightmag

Mẫu xe này có thể mang diện mạo hoàn toàn khác so với các dòng SUV hiện nay của Honda. Điểm nhấn ở đầu xe là dải đèn LED định vị thanh mảnh kéo dài theo phương ngang, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp hơn, gần khu vực cản trước.

Thân xe có thiết kế vuông vức, kích thước lớn. Các mảng thân được làm tương đối phẳng và liền mạch. Tay nắm cửa dạng ẩn cũng góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho mẫu SUV.

Những hình ảnh nguyên mẫu xuất hiện trước đó còn cho thấy thiết kế phía sau với cụm đèn hậu dạng dọc, khá mảnh, nối liền bằng một dải LED chạy ngang. Ngôn ngữ thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Honda e:N2.

Theo Autoindustriya, Honda Avancier thế hệ mới dự kiến được đưa vào sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027. Nếu kế hoạch này được triển khai, mẫu SUV có khả năng được xuất khẩu tới một số thị trường Đông Nam Á.

Một số nguồn tin tại Nhật Bản cho biết Avancier mới có thể sở hữu chiều dài khoảng 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm. Với kích thước này, mẫu xe lớn hơn đáng kể so với CR-V và nhiều khả năng được định vị trong nhóm SUV cỡ D.

Avancier thế hệ mới được cho là sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun cỡ trung mới của Honda. Kiến trúc này được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và có khả năng tương thích với các hệ truyền động điện hóa.

Về vận hành, mẫu SUV mới được cho là chỉ có tùy chọn hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Xe được kỳ vọng sẽ có công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift, tương tự Honda Prelude thế hệ mới.

Nếu được trình làng trong thời gian tới, Avancier sẽ bổ sung một lựa chọn SUV cỡ lớn vào danh mục sản phẩm điện hóa của Honda tại khu vực Đông Nam Á.

Với cấu hình 7 chỗ, kích thước lớn hơn CR-V và hệ truyền động hybrid, mẫu xe này có thể hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng nhưng vẫn quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ.

Dẫu vậy, tên gọi chính thức, thông số kỹ thuật hay kế hoạch ra mắt vẫn sẽ cần thêm thông tin chính từ Honda trong thời gian tới. Ở thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật chưa có thông báo nào về mẫu SUV 7 chỗ này.

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

honda

Thái Lan

Nhật Bản

Honda Avancier

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