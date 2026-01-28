Xem trước Mercedes-Benz E-Class đời mới: Mặt trước kiểu GLC với ca lăng phát sáng, bản điện có thể chạy hơn 700km/sạc

Mercedes-Benz từng đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu EQE sedan, song tương tự như dòng EQS đắt đỏ, mẫu xe này vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn như mong đợi trên thị trường. Hãng xe Đức quyết định để EQE âm thầm rời khỏi danh mục sản phẩm trước khi kịp bước sang thế hệ thứ hai. Thay vào đó, một mẫu xe điện với kiểu dáng truyền thống hơn, được phát triển trên nền tảng quen thuộc, sẽ kế nhiệm vị trí này với tên gọi E-Class thế hệ mới.

Với tên gọi dự kiến là E-Class tích hợp công nghệ EQ, mẫu sedan điện mới gần đây đã xuất hiện trên đường chạy thử tại châu Âu trong lớp ngụy trang dày đặc. Dù các bức ảnh chụp lén chưa tiết lộ hoàn toàn diện mạo cuối cùng, giới chuyên gia nhận định thiết kế của xe sẽ mang nhiều nét tương đồng với mẫu GLC thuần điện nhưng được định hình lại theo cấu trúc sedan ba khoang cổ điển.

E-Class đời mới sẽ có bản điện thế chỗ EQE. Ảnh: Autocar

Những hình ảnh phác họa AI cho thấy một cái nhìn trước về mẫu xe hoàn thiện với lưới tản nhiệt phát sáng khổng lồ chiếm trọn phần đầu xe. Trong khi một số đối thủ bắt đầu tiết chế kích thước lưới tản nhiệt, Mercedes-Benz lại chọn hướng đi tập trung tối đa vào chi tiết nhận diện đặc trưng này.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên E-Class EQ dự kiến sở hữu phong cách thiết kế tinh giản, tạo sự khác biệt rõ nét so với phiên bản chạy xăng. Điểm nhấn có thể nằm ở dải đèn định vị LED hình ngôi sao đầy tinh tế. Phần đuôi xe tuy chia sẻ nhiều điểm chung với dòng E-Class truyền thống nhưng sẽ sở hữu cụm đèn với đồ họa chiếu sáng hoàn toàn mới.

E-Class có thể có phần đầu gần giống GLC mới. Ảnh dựng đồ họa AI

Một chi tiết đáng chú ý trên các nguyên mẫu thử nghiệm là sự xuất hiện của cửa sổ hông thứ tư kéo dài ra sau khung cửa sau. Thiết kế này gợi liên tưởng đến dòng Maybach S-Class, nơi ô cửa kính cuối cùng ăn sâu vào cột C, tạo nên vẻ sang trọng và gia tăng cảm giác về chiều dài cho thân xe.

Phần hông E-Class mới sẽ gần giống Maybach S-Class. Ảnh dựng đồ họa AI

Về mặt kỹ thuật, mẫu sedan điện mới của Mercedes-Benz sẽ sử dụng nền tảng khung gầm MB.EA tương tự như dòng GLC thuần điện. Cấu trúc này cho phép xe chia sẻ hệ truyền động và các tùy chọn pin tối ưu. Phiên bản tiêu chuẩn có thể trang bị bộ pin 94 kWh đi kèm mô-tơ đôi, sản sinh công suất 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Nhờ thiết kế khí động học ưu việt và trọng tâm thấp đặc trưng của dòng sedan, E-Class EQ hứa hẹn đạt được quãng đường di chuyển ấn tượng, vượt qua con số 715 km (theo chuẩn WLTP) của dòng SUV cùng nền tảng. Ngoài ra, kiến trúc điện 800V tiên tiến sẽ hỗ trợ tốc độ sạc nhanh lên tới 330 kW, giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng cho người dùng.