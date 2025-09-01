Xem trước đời mới của Kia Telluride mà người Việt chờ đã lâu: Thiết kế góc cạnh kiểu Palisade, thêm động cơ hybrid

Những hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy Kia Telluride 2026 thử nghiệm đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng, báo hiệu một màn ra mắt chính thức có thể diễn ra trong vài tháng tới. Thay vì chờ đợi, chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin đã biết về mẫu xe này, từ thiết kế, nội thất đến hệ truyền động.

Cặp đôi Kia Telluride bị bắt gặp trên đường. Ảnh: Carscoops.

Telluride mới từ bỏ vẻ ngoài cơ bắp hiện tại để chuyển sang kiểu dáng vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ người anh em Hyundai Palisade. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED định vị ban ngày xếp chồng lên nhau và lưới tản nhiệt đặc trưng “mũi hổ” của Kia. Khác với Palisade, kính cửa sổ phía sau Telluride được ngăn cách bởi trụ D dày dặn với phần trên màu đen. Đuôi xe mang phong cách Range Rover với cửa hậu thẳng đứng và đèn hậu LED dọc.

Thiết kế mới của xe góc cạnh và có điểm giống Range Rover. Ảnh: Carscoops

Ảnh dựng đồ họa AI Kia Telluride mới. Ảnh: AP

Nội thất của Telluride 2026 hứa hẹn rộng rãi với 3 hàng ghế, 9 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách của mẫu xe điện EV9, tập trung vào công nghệ và sự thoáng đãng. Nổi bật là bảng điều khiển trung tâm rộng hơn, ghế ngồi chỉnh điện có chức năng massage và tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai.

Bảng táp-lô sẽ tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí mới nhất của Kia, với các tính năng dựa trên Google như Google Places và trợ lý giọng nói tiên tiến. Ngoài ra, xe còn được trang bị Chìa khóa kỹ thuật số và chức năng V2L (vehicle to load) để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài.

Nội thất Telluride hứa hẹn sẽ tối giản hơn giống EV9. Ảnh: Kia

Ban đầu, có thông tin cho rằng Telluride 2026 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.8L. Tuy nhiên, nhiều khả năng Kia sẽ thay thế bằng động cơ Smartstream GDi V6 3.5L nhỏ hơn, sản sinh công suất 287 mã lực. Bên cạnh đó, một phiên bản hybrid tăng áp 2.5L mới cũng sẽ được bổ sung, với tổng công suất 329 mã lực. Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, biến thể hybrid sạc điện 2.5L cũng có thể xuất hiện sau này. Trong cấu hình này, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin, trong khi lực đẩy đến từ hai động cơ điện thông qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Với hệ truyền động hybrid tiên tiến, công nghệ cao cấp và thiết kế táo bạo, Telluride thế hệ mới chắc chắn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng doanh số hiện tại.

Tại Việt Nam, Telluride thế hệ cũ từng xuất hiện dưới dạng giới thiệu chính hãng, tuy nhiên chưa được mở bán chính thức. Do đó, cái tên này đã được khách hàng trong nước chờ đợi từ lâu. Nếu về Việt Nam, Kia Telluride sẽ cạnh tranh "anh em" Hyundai Palisade, Volkswagen Teramont và Ford Explorer.



