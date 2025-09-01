Loạt xe mới dễ ra mắt Việt Nam tháng này: Xpander nâng cấp lớn, XL7 thêm phiên bản, Slavia chốt giá đấu Vios, City

Skoda Slavia

Theo dự kiến, Skoda Slavia sẽ ra mắt trong tháng 9. Mẫu sedan được nội địa hóa tại Việt Nam này đã được xuất xưởng với ít nhất 3 phiên bản gồm Active, Ambition và Style. Theo đại lý, giá tạm tính cho bản tiêu chuẩn dưới 500 triệu đồng, còn bản cao cấp nhất dưới 600 triệu đồng.

3 phiên bản Slavia xuất hiện trong hành trình xuyên Việt. Ảnh: AP

Đối thủ của mẫu xe của Cộng hòa Séc này là Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent. Kích thước tổng thể của xe là 4.541 x 1.752 x 1.507 mm, trục cơ sở 2.651 mm. Nổi bật hơn cả là khoảng sáng gầm xe 179 mm lớn nhất phân khúc.

Mặc dù chưa ra mắt chính thức, Slavia đã xuất hiện trong hành trình xuyên Việt "Từ Độc Lập tới Thống Nhất" trong tháng 8 với 3 phiên bản nêu trên. Theo đó, bản cao cấp nhất có một số điểm nổi bật như đèn chiếu sáng LED, màn hình 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời.

Slavia hứa hẹn có giá cạnh tranh trong phân khúc B. Ảnh: AP

Động cơ của Slavia tương tự Kushaq, là máy 1.0L tăng áp, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 175 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp trên bản Active và số tự động 6 cấp trên các bản còn lại.

Mitsubishi Xpander

Trong những ngày cuối tháng 8, lô xe Mitsubishi Xpander bản nâng cấp facelift lần hai được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tháng 8 cũng có sự xuất hiện của Xpander và một số bộ phận của Xpander Cross mới. Theo thông tin từ đại lý, Xpander 2025 có thể ra mắt ngay tháng 9 này.

Những chiếc Xpander bản nâng cấp được vận chuyển trên đường. Ảnh: FB

Cả Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 đều mang diện mạo mới. Xpander dùng lưới tản nhiệt đơn giản hơn với khe hút gió dọc bên dưới, đèn sương mù LED cải tiến, giữ nguyên cụm đèn chiếu sáng, đèn ban ngày, mâm hợp kim 17 inch đổi thiết kế và cản sau tinh chỉnh nhẹ.

Thiết kế ngoại thất Xpander và Xpander Cross tinh chỉnh nhẹ. Ảnh: Kompas

Tại Thái Lan, khoang nội thất của Xpander mới được nâng cấp rõ rệt. Bản tiêu chuẩn dùng màn hình 7 inch, bản giữa 8 inch và bản cao nhất 10 inch trung tâm, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ nay thay bằng màn 8 inch giống Xforce.

Khác biệt lớn ở nội thất là cụm màn hình. Ảnh: Kompas

Nếu giống bản tại Thái Lan, trang bị an toàn và tiện nghi được giữ nguyên nền tảng cũ, nhưng bổ sung 6 túi khí, camera 360 độ (hiện tại là quà tặng kèm) và tính năng phân bổ lực phanh khi vào cua, giúp xe ổn định hơn trong các tình huống vận hành.

Suzuki XL7

Theo một bảng kế hoạch ra mắt xe rò rỉ từ phía đại lý Suzuki, trong quý III (tức chỉ còn tháng 9), hãng Nhật sẽ giới thiệu XL7 Black Edition, và sau đó là Fronx trong quý IV. Hiện chưa có nhiều thông tin về phiên bản XL7 đặc biệt này.

XL7 Black Edition tại Việt Nam có thể dùng cụm đèn hậu đen giống XL6 tại Ấn Độ. Ảnh: TopAuto

Đối chiếu theo thị trường Ấn Độ, Suzuki XL7 Black Edition tại Việt Nam có thể giống XL6 Black Edition tại quốc gia này. Xe không có nhiều thay đổi lớn ở ngoại thất, ngoài cụm đèn hậu phối màu đen - đỏ. Ở bên trong, phiên bản XL6 Black Edition có màn hình 7 inch cảm ứng (nhỏ hơn loại trên xe đang bán ở Việt Nam), ghế có thông gió và camera 360 độ.

XL7 đang bán tại Việt Nam hiện được phối nhiều chi tiết màu đen kiểu "Black Edition". Ảnh: Đại lý

Động cơ của phiên bản XL7 nhiều khả năng không đổi. Mẫu MPV cùng phân khúc Xpander này hiện sử dụng loại 1.5L mild hybrid có thông số 103 mã lực và 138 Nm.

Lynk & Co 08

Hồi tháng 6, lô Lynk & Co 08 đầu tiên cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng) với ít nhất 2 phiên bản. Mẫu xe này có thể ra mắt trong tháng 9 với giá khoảng trên dưới 1,5 tỷ đồng.

Lô xe Lynk & Co 08 đã được nhập về Việt Nam. Ảnh: FB

Nội thất xe được hé lộ sớm. Ảnh: FB

Lynk & Co 08 có tên đầy đủ 08 EM-P, trong đó “EM-P” là công nghệ plug-in hybrid sạc ngoài. Ở Trung Quốc, xe dùng động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh (161 mã lực) kết hợp 2 mô-tơ điện (215 và 209 mã lực), pin 39,6 kWh, chạy thuần điện tối đa 205 km và tổng quãng đường tới 1.400 km.

Với kích thước 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, Lynk & Co 08 ngang Hyundai Santa Fe và Kia Sorento, nhưng giá tạm tính lại gần bằng Hyundai Palisade (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Lynk & Co 08 có thiết kế hiện đại. Ảnh: Lynk & Co

Thiết kế mang phong cách coupe SUV, đèn LED trước sau chạy ngang, khung gầm CMA của Volvo XC60. Nội thất hiện đại với màn hình 15,4 inch, cụm đồng hồ 12,3 inch, HUD 92 inch, ghế massage và 23 loa Harman Kardon.