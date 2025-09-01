Trải nghiệm Skoda Kushaq sau gần 2.500 km xuyên Việt, KOL ngành xe nhận xét: ‘Cân bằng giữa thực dụng, giá trị và cảm giác lái’

Trần Giáp (Vietnam Road Trip): Khung gầm và hệ thống treo tạo sự tự tin

Theo anh Giáp, điểm nổi bật nhất trên Kushaq nằm ở khung gầm và hệ thống treo. Trong điều kiện đường trơn trượt hay khi vào cua gắt tại đèo Hải Vân, xe vẫn giữ được sự ổn định, không bồng bềnh hay lỏng lẻo. Khung gầm và hệ thống treo phối hợp thành một khối thống nhất, giúp xe ôm cua chắc chắn ngay cả ở tốc độ cao.

“Kushaq cũng cho thấy sự tin cậy khi chạy 120 km/h qua dải phân cách mà không bị văng đuôi. Hệ thống lái nhẹ và thoải mái ở tốc độ thấp, nhưng trở nên chính xác và chân thật hơn khi tăng tốc”, anh Giáp chia sẻ.

Về cách âm, anh Giáp cho biết xe hoạt động tốt trên đường nhựa êm, nhưng khi đi qua đường sỏi đá hoặc bê tông, tiếng ồn từ gầm và động cơ vọng vào cabin khá rõ, nhất là ở tốc độ thấp. Ở tốc độ cao, tiếng máy giảm đi đáng kể.

Động cơ được anh Giáp đánh giá vừa đủ, có độ trễ turbo khoảng 1,5 giây nhưng sau đó tăng tốc tốt. Hộp số vận hành mượt ở dải tốc độ cao, dù ở số thấp vẫn có hiện tượng giật khi đạp ga mạnh. Nội thất rộng rãi, thoải mái, đi kèm nhiều tiện ích như ghế trước làm mát-chỉnh điện 6 hướng, chỉnh điện, hộc đựng đồ làm mát,...

“Tuy nhiên, camera lùi chưa sắc nét, thiếu cảm biến trước và cột A khá lớn, phần nào hạn chế tầm nhìn. Dù vậy, trong tầm giá và phân khúc, anh Giáp cho rằng Kushaq vượt mong đợi, bởi những yếu tố cốt lõi như khung gầm và động cơ đã được xử lý rất tốt”, anh Trần Giáp cho hay.

Quốc Bình: Giá cạnh tranh, cảm giác lái chuẩn xe châu Âu

Theo anh Quốc Bình cho biết ưu điểm lớn nhất của Skoda Kushaq là sự cân bằng giữa giá bán và giá trị mang lại. Ở mức hơn 500 triệu đồng, Kushaq được xem là một lựa chọn hợp lý, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với xe Nhật và xe Hàn, nhưng lại mang đến trải nghiệm “chuẩn chất châu Âu”. Anh nhận định mẫu xe này đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ hoặc những khách hàng trẻ tuổi muốn sở hữu một chiếc SUV gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm vận hành thú vị.

Về cảm giác lái, anh Quốc Bình đánh giá: “Kushaq mang phong cách châu Âu rõ rệt: động cơ 1.0 tăng áp mạnh mẽ, phản ứng nhanh, đủ sức đáp ứng nhiều điều kiện đường sá từ đô thị, cao tốc cho tới đường đèo dốc hay thậm chí đường cát. Theo anh, sức mạnh này mang lại sự phấn khích cho các tài xế nam, nhưng có thể khiến một số khách hàng nữ cảm thấy “hơi quá bốc” và cần thời gian làm quen. Xe đạt gia tốc nhanh ngay từ vòng tua thấp, điều này tạo cảm giác hứng khởi nhưng cũng có thể gây giật nhẹ nếu chưa quen thao tác chân ga”.

Về nội thất, anh Quốc Bình cho rằng ở tầm giá này không thể kỳ vọng quá nhiều vào sự sang trọng, khi một số chi tiết sử dụng vật liệu nhựa. Tuy nhiên, chất lượng gia công tốt, cứng cáp, không mang lại cảm giác rẻ tiền. Trang bị tiện ích đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu gia đình, như ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, cổng sạc, kết nối điện thoại và màn hình giải trí cỡ lớn.

Ở điều kiện vận hành đô thị, theo anh Quốc Bình chia sẻ: “Kushaq có thể khiến người mới lái hoặc người dùng quen xe Nhật, xe Hàn cảm thấy cần thời gian làm quen với độ nhạy động cơ. Nhưng nếu đã quen, người lái sẽ thấy chiếc xe linh hoạt, bốc và mang lại cảm giác lái khác biệt so với phần lớn đối thủ trong phân khúc”.

Nguyễn Xuân Giang (OFFB): Truyền động mượt, khung gầm chắc và nội thất “vừa đủ châu Âu”

Nguyễn Xuân Giang đánh giá cao hệ thống truyền động của Kushaq. Dù chỉ dùng động cơ 1.0, xe vẫn cho cảm giác bốc, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị. Trên quốc lộ và cao tốc, chiếc xe thể hiện khá tốt so với các đối thủ trong phân khúc. Hộp số tự động kết hợp cùng động cơ vận hành mượt mà, khung gầm MQB chất châu Âu là một ưu điểm, thể hiện sự chắc chắn cho xe ngay cả trên những cung đường xấu. Thử nghiệm thực tế tại Buôn Ma Thuột, Kushaq vẫn vượt qua những đoạn đường lầy lội, ổ voi, ổ gà vốn dành cho xe bán tải mà không xuất hiện tình trạng ọp ẹp.

Anh cũng khen ngợi chất lượng hoàn thiện khi xe được lắp ráp tại Việt Nam. Các chi tiết nội thất khớp nối tốt, ít phát sinh tiếng ồn. Nội thất không hào nhoáng như xe Nhật, cũng không quá đơn giản như một số mẫu xe châu Á, mà đạt đến sự thực dụng vừa đủ của phong cách châu Âu. Bề mặt nhựa cứng cáp, chắc chắn, đồng thời ít mùi khó chịu ngay cả trên xe mới, mang lại sự thoải mái cho người ngồi. Theo anh, Kushaq là lựa chọn hợp lý cho những khách hàng muốn một chiếc xe bốc, chắc chắn nhưng vẫn tinh tế và dễ chịu trong sử dụng hàng ngày.

Đức Anh (VTC News): Động cơ 1.0 turbo nhỏ nhưng mạnh mẽ

Phóng viên Đức Anh bày tỏ sự bất ngờ với khối động cơ 1.0 tăng áp 115 mã lực của Kushaq. Ban đầu anh còn nghi ngại về sức mạnh, nhưng thực tế vận hành lại mang đến cảm giác “bốc”, vòng tua cao, thậm chí gợi nhớ đến những mẫu xe hiệu năng. Dù tồn tại độ trễ turbo, khi giữ ga đều, xe tăng tốc mượt mà, đủ dư lực duy trì vận tốc 120 km/h trên cao tốc. Khoảng sáng gầm 188 mm cũng giúp Kushaq tự tin vượt qua những đoạn đường gồ ghề.

Ở phương diện trang bị, anh Đức Anh đánh giá cao vô-lăng hai chấu sang trọng có lẫy chuyển số, màn hình 10 inch sắc nét hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng sạc không dây tiện lợi.

“Điểm trừ duy nhất là phanh tay cơ và hàng ghế sau hơi dựng, đổi lại hệ thống treo khá vững chắc, mang lại cảm giác yên tâm hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Khả năng cách âm ở mức vừa đủ, tiếng máy ba xy-lanh vẫn vọng vào khoang, nhưng vẫn chấp nhận được trong phân khúc. Theo Đức Anh, tổng thể Kushaq mang dáng dấp của một mẫu SUV châu Âu đủ dùng và hợp lý”, anh Đức Anh chia sẻ.

Sau hành trình xuyên Việt, các chuyên gia đều thống nhất rằng Skoda Kushaq mang lại trải nghiệm lái chắc chắn, tự tin, động cơ nhỏ nhưng mạnh mẽ, giá bán cạnh tranh và trang bị hợp lý. Một vài hạn chế là không đủ để che mờ giá trị cốt lõi. Trong phân khúc, Kushaq được đánh giá “vượt mong đợi”, xứng đáng để người tiêu dùng cân nhắc khi tìm kiếm một lựa chọn mới mẻ, đậm chất châu Âu.