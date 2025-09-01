Rao BMW 5-Series 2004 chỉ 100 triệu đồng, người bán chia sẻ: 'Sơn ngoại thất xấu, hộp số bị lỗi'

Một chiếc BMW 525i đời 2004 (mã E60) đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán chia sẻ thẳng thắn xe đang không ở trong tình trạng tốt nhất.

Cụ thể, màu sơn ngoại thất đã xuống cấp, hộp số đang bị lỗi nên không thể chuyển lên số 4.

Do đó, mức giá bán lại được đưa ra là 100 triệu đồng và những lỗi của xe sẽ do chủ nhân tương lại tự khắc phục sau khi mua về.

Bức ảnh đăng tải cho thấy xe có màu sơn bạc ở ngoại thất. Tình trạng khá kém khi xuất hiện nhiều vết xước, phần cửa sau đã lệch màu so với thân xe, nắp cốp có hiện tượng ố vàng và sơn ở cản trước bị tróc thành từng mảng. Chủ nhân tương lai sau khi mua về cần cân nhắc việc sơn lại toàn bộ xe hoặc dán decal đổi màu để mang tới sự đồng bộ và mới mẻ hơn.

Bên trong nội thất chiếc BMW 525i 2004 rao bán sử dụng tông nâu chủ đạo, xen kẽ là các mảng gỗ ốp sáng màu. Cảm quan tình trạng ở mức khá, đỡ hơn ngoại thất khi chưa có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Màn hình trung tâm do đã cũ, không có nhiều tiện ích giải trí nên chủ cũ đã gắn một máy tính bảng ở bảng táp-lô. Chưa hết, cần số nguyên bản là dạng cơ học nhưng chủ nhân đã thay thế phần tay cầm mới của loại cần số điện tử trên các mẫu BMW thế hệ mới hơn.

BMW 525i đời 2004 được trang bị động cơ 2.5L hút khí tự nhiên, cho ra 189 mã lực và 237 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Nhưng như đã đề cập, hộp số của xe đã bị lỗi nên không thể chuyển lên số 4 khi vận hành. Điều này có thể sẽ tiêu tốn của chủ mới nhiều thời gian và khoản tiền không nhỏ để tìm ra lỗi cũng như khắc phục.