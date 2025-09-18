Kíp vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S thuộc nhóm quân Zapad của Nga đã phá hủy một điểm triển khai tạm thời được ngụy trang của Quân đội Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt.

Nơi tập kết thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược của Quân đội Ukraine bị trinh sát trên không Nga phát hiện. Số liệu thu được nhanh chóng được truyền tới ban chỉ huy tiểu đoàn pháo phản lực.

Kíp điều khiển Tornado-S vào khu vực chỉ định, chuyển xe từ trạng thái hành tiến sang trạng thái chiến đấu, ngắm bắn vào mục tiêu và phóng một loạt đạn 300 mm ở cự ly hơn 100 km.

“Tornado có khả năng tác chiến trong bán kính 20-120 km. Mục tiêu của nó là các điểm triển khai tạm thời, sân bay, bãi đỗ xe và phương tiện. Đôi khi xuất hiện các mục tiêu đơn lẻ,” — Chỉ huy kíp xe Tornado-S, biệt danh “Fourth” cho hay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kíp điều khiển nhanh chóng rời vị trí khai hỏa để đề phòng khả năng phản công của đối phương.

Trong suốt hoạt động quân sự đặc biệt, các tổ kíp Tornado-S làm việc suốt ngày đêm, tác chiến vào các mục tiêu xa và được ngụy trang của đối phương, gồm vị trí bắn, kho đạn và kho nhiên liệu.