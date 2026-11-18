MG Urban vừa được giới thiệu tại Việt Nam với hai phiên bản Go và Style, sử dụng pin LFP, tầm hoạt động tối đa 530 km và công suất lên tới 158 mã lực.

MG Việt Nam trưng bày MG Urban tại sự kiện dành cho giới truyền thông ngày 17/11. Đây là mẫu xe thuần điện mới của thương hiệu, phát triển trên nền tảng E3, sử dụng pin LFP và công nghệ tích hợp pin vào kết cấu thân xe Cell-to-Body (CTB).

MG Urban trong buổi trưng bày ngày hôm nay. Ảnh: Vĩnh Phúc

Tại sự kiện, hãng trưng bày phiên bản Urban Style màu tím pastel. MG Urban sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Go và Style. Theo kế hoạch, hãng tổ chức chương trình mở bán trước vào ngày 20/11/2026, đồng thời công bố giá đặt trước và chính sách dành cho khách hàng đặt cọc.

MG Urban sẽ được giới thiệu chương trình mở bán trước tại Việt Nam vào ngày 20/11/2026. Giá bán và chính sách dành cho khách hàng đặt cọc dự kiến được công bố trong sự kiện này.

MG Urban sẽ có hai phiên bản

MG Urban có hai tùy chọn pin Lithium Iron Phosphate (LFP). Phiên bản Urban Go sử dụng bộ pin dung lượng 42,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 435 km. Trong khi đó, Urban Style được trang bị pin 53,9 kWh, có thể di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Cả hai mức công bố đều được tính theo tiêu chuẩn NEDC.

MG Urban đủ khả năng đáp ứng di chuyển trong nội đô. Ảnh: Vĩnh Phúc

Bộ pin được tích hợp vào kết cấu thân xe theo công nghệ Cell-to-Body (CTB). Theo MG, giải pháp này giúp giảm khoảng 20% diện tích chiếm chỗ của cụm pin. Pin cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP68.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Thời gian sạc từ 30% lên 80% được công bố khoảng 20 phút với Urban Go và 21 phút với Urban Style trong điều kiện phù hợp.

Xe còn có công nghệ cấp điện ngoài V2L với công suất tối đa 3,3 kW. Thông qua phụ kiện kết nối, nguồn điện từ xe có thể được sử dụng cho các thiết bị bên ngoài như máy tính, máy ảnh, loa, máy chiếu hoặc tủ lạnh di động.

Động cơ của MG Urban

MG Urban sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu trước, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Công suất giữa hai phiên bản có sự khác biệt: Urban Go đạt 110 kW, tương đương 148 mã lực, trong khi Urban Style đạt 118 kW, tương đương 158 mã lực.

Xe có 5 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh. Hệ thống phanh tái sinh có 4 mức điều chỉnh, cho phép người lái lựa chọn mức độ thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Hệ truyền động điện tích hợp trên MG Urban với mô-tơ điện và các bộ phận điều khiển. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo thông số được MG công bố, Urban có khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 3 giây và 0-100 km/h trong 8,7 giây. Bán kính quay vòng đạt 5,2 m.

Hệ truyền động sử dụng cấu trúc tích hợp 6 trong 1, kết hợp các bộ phận gồm bộ điều khiển động cơ (MCU), bộ phân phối điện (PDU), bộ sạc tích hợp (OBC) và bộ chuyển đổi DC-DC (DCDC). Xe cũng có hệ thống quản lý nhiệt tích hợp 3 trong 1 và điều hòa sử dụng công nghệ bơm nhiệt.

MG Urban có không gian rộng rãi

MG Urban có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.549 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Kích thước này gần ngang Mazda CX-30.

Khoảng để chân hàng ghế sau đạt 984 mm. Cabin có tổng cộng 30 vị trí chứa đồ. Khoang hành lý có dung tích 577 lít và có thể mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Ngoại thất xe có đèn chiếu sáng LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng và thanh giá nóc. Hệ số cản gió đạt 0,263 Cd. MG cung cấp 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất, trong đó phiên bản được giới thiệu tại sự kiện có màu tím pastel.

Thiết kế thân xe MG Urban với đường mui vuốt cong, tay nắm cửa và các đường gân dập nổi. Ảnh: Vĩnh Phúc

Bên trong, xe có màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,8 inch và màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch. Apple CarPlay và Android Auto không dây được trang bị trên cả hai phiên bản, cùng hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5.

Khoang lái MG Urban với màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt liền mạch. Ảnh: Vĩnh Phúc

Phiên bản Urban Style có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera toàn cảnh 360 độ.

ADAS cấp độ 2 là điểm nhấn

MG Urban được trang bị 7 túi khí, hai vị trí ghế trẻ em ISOFIX tại hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa an toàn. Xe còn có hệ thống giám sát sự hiện diện của trẻ em trong cabin.

Hệ thống an toàn MG Pilot trên MG Urban với các tính năng hỗ trợ phanh, kiểm soát hành trình và duy trì làn đường. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo công bố của MG, mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP. Riêng kết quả Euro NCAP 2025 được hãng đề cập tại sự kiện gồm 24/24 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em, 8/8 điểm với thử nghiệm phanh khẩn cấp tự động trước xe đạp và 6/6 điểm với thử nghiệm phanh khẩn cấp tự động trước xe máy.

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