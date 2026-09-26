Xem thực tế Kia Carens Clavis tại Việt Nam: Thiết kế bắt mắt hơn, có phanh điện tử, cửa nóc, ADAS, cạnh tranh Xpander, BR-V

Kia Carens Clavis, bản nâng cấp của MPV 7 chỗ Carens, đã được đưa tới đại lý trưng bày. Bản cao nhất có cửa sổ trời, sạc không dây và gói hỗ trợ lái ADAS.

Hôm nay (26/9), Kia Carens Clavis (phiên bản facelift của Carens) chính thức được trưng bày tại hệ thống đại lý chính hãng. Tuy nhiên, xe chưa được công bố giá và thông tin phiên bản.

Kia Carens Clavis được trưng bày tại đại lý. Ảnh: Minh Tâm

Theo thông tin từ phía đại lý, Carens Clavis được lên lịch ra mắt từ ngày 28/9 tới đây và bắt đầu có xe giao từ đầu tháng 10. Chiếc xe được trưng bày dán logo Signature là tên bản cao cấp nhất.

Carens Clavis mang diện mạo bắt mắt hơn

Carens mới giữ nguyên kiểu dáng và thay đổi lớn ở cụm đầu và đuôi. Ảnh: Minh Tâm

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với Carens hiện hữu, xe dài hơn 10 mm và thấp hơn 50 mm.

Đầu xe dùng cụm đèn LED đặt dọc theo nhận diện Star Map. Mặt ca lăng xe đổi sang dạng gần kín khá giống xe điện. Đuôi xe có đèn hậu LED nối liền theo phong cách Star Map. Bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch. So với bản cũ, Carens Clavis trông hiện đại hơn rõ rệt.

Tiện nghi nội thất Carens Clavis cũng được nâng cấp

Thay đổi lớn ở nội thất nằm ở bảng điều khiển. Ảnh: Minh Tâm

Khoang lái bố trí theo phương ngang, đồng nhất với các mẫu SUV mới của Kia. Xe có cụm màn hình liền mạch gồm đồng hồ đa thông tin 4,2 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Vô-lăng là loại vát đáy. Phanh tay điện tử có tự động giữ cũng là một thay đổi tích cực.

Điều hòa tự động một vùng, bảng điều khiển kết hợp phím cơ và cảm ứng. Cửa gió hàng ghế sau âm trần, có 4 cấp độ gió. Phiên bản cao cấp còn có cả cửa sổ trời.

Xe được bố trí 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế. Ghế xe bọc da, chỉnh cơ. Cổng sạc có ở cả ba hàng ghế: hàng trước 1 cổng USB và 1 cổng Type-C, hàng thứ hai và thứ ba mỗi hàng 2 cổng Type-C.

Động cơ xe không thay đổi

Động cơ xe không thay đổi. Ảnh: Minh Tâm

Carens Clavis dùng động cơ xăng 1.5L SmartStream hút khí tự nhiên tương tự Carens cũ. Động cơ này cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số vô cấp IVT.

Hệ thống treo trước là McPherson, treo sau thanh xoắn. Phanh đĩa có trên cả 4 bánh.

Công nghệ an toàn cũng là điểm nhấn

Bản cao cấp có 6 túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp. Xe có thêm cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.

Gói ADAS cũng là điểm mạnh giúp Carens Clavis cạnh tranh trong phân khúc. Gói này gồm kiểm soát hành trình thích ứng SCC có chức năng Stop&Go; hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA; hỗ trợ giữ làn LKA và theo làn LFA; hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA; hỗ trợ mở cửa an toàn SEA; cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Đèn pha có chức năng tự động chiếu xa/gần HBA.

Đối thủ của Kia Carens Clavis

Kia Carens Clavis cạnh tranh trực tiếp với các mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam, gồm Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Honda BR-V. So với các đối thủ, Carens Clavis có điểm mạnh ở trang bị tiện nghi và cả công nghệ an toàn.

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