BMW M2 là mẫu xe nhỏ nhất trong dòng sản phẩm hiệu năng cao BMW M, được đưa vào danh mục tại Việt Nam với giá từ 4,099 tỷ đồng.

M2 có giá từ 4,099 tỷ đồng, có cả số sàn

Tại Việt Nam, BMW M2 có giá 4,099 tỷ đồng với hộp số tự động M Steptronic 8 cấp, trong khi bản số sàn 6 cấp có giá 4,149 tỷ đồng, cả hai mức giá đều đã bao gồm VAT. Hai cấu hình cùng sử dụng hệ dẫn động cầu sau và vi sai chủ động M, trong đó bản số sàn có mô-men xoắn cực đại 550 Nm, còn bản tự động đạt 600 Nm.

BMW M2 ra mắt Việt Nam với giá từ 4,099 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc

M2 có kích thước dài 4.580 mm, rộng 1.887 mm, cao 1.403 mm và chiều dài cơ sở 2.747 mm, đi kèm khoang hành lý 390 lít. Động cơ M TwinPower Turbo 3.0L 6 xy-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 480 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây với hộp số tự động và 4,2 giây với hộp số sàn.

BMW M2 trang bị động cơ M TwinPower Turbo 3.0L 6 xy-lanh. Ảnh: Vĩnh Phúc

Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 250 km/h và có thể nâng lên 285 km/h khi xe được trang bị cấu hình phù hợp. Khả năng vận hành của M2 còn được hỗ trợ bởi M Traction Control, vi sai chủ động M và hệ thống treo thích ứng M SelectDrive, trong khi M Drive Professional cho phép người lái tùy chỉnh nhiều thông số liên quan đến động cơ, hộp số, hệ thống lái, giảm xóc và kiểm soát lực kéo.

Trang bị tiêu chuẩn tập trung vào vận hành

BMW M2 được trang bị mâm M 19 inch phía trước và 20 inch phía sau, kết hợp lốp 275/35 ZR19 ở cầu trước và 285/30 ZR20 ở cầu sau. Hệ thống phanh M tiêu chuẩn sử dụng kẹp phanh cố định 6 piston phía trước và 1 piston phía sau; khách hàng có thể nâng cấp lên hệ thống phanh hiệu năng cao M với kẹp phanh màu đỏ.

Ngoại thất BMW M2 mới ra mắt nổi bật với bộ mâm và phanh lớn. Ảnh: Vĩnh Phúc

Khoang cabin mang đặc trưng của dòng M với ghế M Sport, vô-lăng M, logo M phát sáng ở hông cửa và đèn viền nội thất Ambient Light. Xe sử dụng BMW Curved Display với màn hình thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch, kết hợp BMW Operating System 8.5, BMW Live Cockpit Plus, BMW Intelligent Personal Assistant và BMW ConnectedDrive.

Nội thất BMW M2 với ghế thể thao M. Ảnh: Vĩnh Phúc

Màn hình trung tâm 14,9 inch trên BMW M2. Ảnh: Vĩnh Phúc

Các trang bị tiện nghi khác gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa, điều hòa tự động 2 vùng, Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống an toàn có ABS, DSC, kiểm soát áp suất lốp, camera lùi, cảm biến trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ đỗ xe.

Hơn 1,2 tỷ đồng cho gói M Performance Track

Bên cạnh cấu hình tiêu chuẩn, BMW M2 tại Việt Nam có danh sách trang bị bổ sung khá dài, từ màu sơn, mâm xe, vật liệu nội thất cho tới các thành phần phục vụ vận hành. Một số màu sơn ngoại thất có giá thêm 80 triệu đồng, trong khi màu đặc biệt ngoài danh sách có thể lên tới 450 triệu đồng, bộ mâm M 19/20 inch kiểu Double-spoke 930 M có giá thêm 25 triệu đồng.

Gói M Performance Track trên BMW M2 có giá 1,21 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Khoang cabin có thể được nâng cấp với các loại ốp Fine-Brushed, Rhombic Anthracite hoặc Carbon Fibre, trong đó ốp Carbon Fibre có giá tham khảo 100 triệu đồng. Danh sách trang bị khác gồm ghế M Sport, ghế chỉnh điện 8 hướng, ghế M Carbon, vô-lăng bọc Alcantara và dây đai an toàn M.

Đáng chú ý nhất là gói M Performance Track có giá tham khảo 1,21 tỷ đồng, bao gồm nội thất M Carbon, ghế thể thao Carbon M, ốp nội thất Carbon Fibre, vô-lăng M bọc Alcantara, dây đai an toàn M, BMW Live Cockpit Professional và một số tính năng hỗ trợ lái. Ngoài ra, M2 còn có gói M Experience giá 200 triệu đồng và tùy chọn mui Carbon M giá 240 triệu đồng.

Với danh sách trang bị này, mức giá niêm yết ban đầu có thể tăng đáng kể tùy cấu hình mà khách hàng đặt hàng. Đây cũng là đặc điểm thường thấy trên các mẫu xe hiệu năng cao được phân phối theo hình thức cá nhân hóa, khi nhiều trang bị liên quan đến ngoại thất, nội thất và vận hành được tách thành tùy chọn riêng.